1/7 Dimanche, les chefs d'Etat et de gouvernement européens se sont réunis à Londres pour le sommet sur l'Ukraine. Photo: IMAGO/NTB

Gabriel Knupfer

Ces derniers jours l'ont clairement démontré: avec Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, l'Europe ne peut plus se fier aveuglément à la puissance protectrice américaine. Après l'esclandre entre Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les chefs d'Etat et de gouvernement européens se sont réunis dimanche pour discuter de la marche à suivre. Hier soir, le président américain a annoncé suspendre l'aide américaine à l'Ukraine.

Outre un soutien accru à l'Ukraine et un plan de paix propre, une chose était surtout claire pour les Européens: «Nous devons réarmer l'Europe», a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sur la chaîne Youtube de la Commission après la conférence. «Pour cela, nous devons augmenter massivement les dépenses d'armement.»

Des dépenses d'armement déjà massivement augmentées

Aujourd'hui, les principaux pays européens membres de l'OTAN, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, consacrent un peu plus de 2% de leur produit intérieur brut (PIB) à la défense. Avec 1,5% du PIB, l'Italie se situe clairement en dessous de l'objectif de l'OTAN de 2%, et la Pologne, avec un peu plus de 4%, nettement au-dessus.

Depuis 2014, les pays membres de l'OTAN ont énormément augmenté leurs dépenses d'armement, comme le montrent les chiffres de l'alliance de défense. Mais Trump a exigé en janvier des pays de l'OTAN qu'ils consacrent 5% de leur PIB à la défense, un objectif que les Etats-Unis ont, eux aussi, clairement manqué jusqu'à présent (3,4%). A titre de comparaison, la Suisse dépense 0,7% de son PIB.

Six des dix plus grands groupes d'armement sont américains

Ce sont surtout les entreprises américaines qui profiteraient d'une nouvelle augmentation des dépenses européennes en matière de défense: six des dix plus grands groupes d'armement du monde sont des entreprises américaines, comme le montrent les chiffres de la plateforme spécialisée Defense News. S'y ajoutent trois groupes étatiques chinois, auxquels les Européens ne pourraient à coup sûr rien acheter, et, avec BAE Systems de Grande-Bretagne, une seule entreprise d'Europe.

Airbus, le plus important groupe d'armement de l'espace européen, n'occupe que la 13e place, alors que l'entreprise réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires dans d'autres domaines. Il faudra «cinq à dix» ans pour que l'Europe puisse voler de ses propres ailes en matière de politique de défense, a déclaré le président français Emmanuel Macron au Journal du Dimanche.

BAE Systems: l'action crève le plafond

Pour cela, les jalons sont désormais posés. Pour l'industrie de l'armement, l'affaire du siècle se profile. Le cours de l'action de l'entreprise britannique BAE Systems a déjà augmenté de plus de 40% cette année (de 20% au cours des cinq derniers jours!).

Chez les fabricants d'armes américains, les résultats boursiers de cette année sont malgré tout mitigés: RTX (anciennement connu sous le nom de Raytheon) a progressé de 15%. D'autres comme Lockheed Martin (moins 7%) et Northrop Grumman (moins 1%) faiblissent en revanche face aux menaces douanières de Trump contre le monde.