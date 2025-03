Le clash du vendredi 28 février entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump est décidément lourd de conséquence. Photo: AFP

Daniel Jung

Cette fois c'est fait! Donald Trump a décidé de suspendre l'aide militaire à l'Ukraine, a indiqué lundi 3 la Maison Blanche. «Nous faisons une pause et réexaminons notre aide» au conflit entre l'Ukraine et la Russie, a déclaré un responsable américain sous couvert d'anonymat. Selon ses dires, cette suspension devrait être levée dès que Volodymyr Zelensky acceptera de négocier selon les termes voulus par les Américains.

Cette annonce fracassante survient trois jours après le clash qui a opposé Volodymy Zelensky à Donald Trump dans le Bureau ovale. De base, le président ukrainien s'était rendu à Washington pour signer un important contrat sur l'exploitation des terres rares. En lieu et place, il a pratiquement été fichu à la porte de la Maison Blanche.

Un épisode qui a probablement précipité la décision de Trump de couper net l'aide à l'Ukraine. Cette suspension signe-t-elle la fin des espoirs ukrainiens sur le front? L'Europe pourra-t-elle prendre le relai? Blick fait le point.

Qu'est-ce qui changerait sur le champ de bataille ?

L'évolution du rapport de force en Ukraine dépend fortement des livraisons d'armes en provenance de l'étranger. Le 16 février dernier, Zelensky avait lui-même admis lors d'une interview pour la chaîne de télévision américaine NBC que l'Ukraine aurait «peu de chances de survivre sans le soutien des Etats-Unis». Un avis visiblement partagé par Trump qui avait renchéri vendredi à la Maison Blanche en déclarant: «Sans nous, il ne gagnera pas.»

Quelle a été la contribution des Etats-Unis jusqu'à présent?

Les Etats-Unis fournissent à l'Ukraine des équipements militaires de toutes gammes. Cela va des armes lourdes, telles que les chars, aux munitions, telles que les obus d'artillerie, en passant par les fournitures médicales.

1/8 «Sans nous, il ne gagnera pas», a déclaré Donald Trump après sa dispute à la Maison Blanche avec Volodymyr Zelensky. Photo: Getty Images

Deux raisons font de la contribution américaine un enjeu vital pour Kiev. D'une part, les Etats-Unis fournissent des systèmes d'armes modernes qui sont essentiels pour la défense de la population civile ukrainienne. Il s'agit notamment du Patriot, un système de missiles solaires antiaériens basé au sol. C'est ce système qui permet de repousser les avions, les missiles de croisière ou les missiles à moyenne portée. L'accès à Internet via le système «Starlink» détenu par Elon Musk est également important pour les troupes mobilisées sur la ligne de front.

D'autre part, les Etats-Unis fournissent des informations cruciales en matière de renseignement. «Il s'agit de faire en sorte que les Ukrainiens sachent où se trouvent les Russes», déclarait dimanche le politologue allemand Peter R. Neumann au micro du podcast «Rohnzeimer». Selon lui, de nombreuses actions ciblées menées par Kiev ne sont possibles que grâce aux informations fournies par les Américains. «Les Ukrainiens ont jusqu'à présent profité de ce réseau d'espionnage global, grâce auquel les Américains peuvent (...) espionner tous les pays du monde.»

Que disent les chiffres?

L'Institut de Kiel pour l'économie mondial, basé en Allemagne, a documenté le soutien apporté par les Etats-Unis à l'Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022. Dans l'ensemble, les Etats européens ont davantage soutenu financièrement l'Ukraine. L'Europe a ainsi fourni un total de 70 milliards d'euros d'aide financière et humanitaire à Kiev, contre 50 milliards d'euros pour les Etats-Unis. En revanche, l'aide militaire américaine a été plus importante: Washington a fourni 64 milliards d'euros d'aide contre 62 milliards «seulement» pour l'Europe.

Qui pourrait remplacer les Etats-Unis?

Sur le plan financier, les Etats européens pourraient s'engager davantage et pourraient même compenser – en tout cas partiellement – certaines défaillances militaires des Etats-Unis. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a par exemple annoncé dimanche qu'il voulait permettre à l'Ukraine d'acheter plus de 5000 missiles antiaériens de type LMM.

Ces dernières années, l'Ukraine a pu développer sa propre industrie de défense. La production de drones en est un exemple parfait: dans ce domaine, la production a pu être multipliée par 100 depuis le début de la guerre, comme l'écrivent les experts du «Centers for Strategic & International Studies», un institut américain basé à Washington.

Qu'est-ce que les Européens ne peuvent pas faire?

L'Europe est à la traine, notamment au niveau de la défense aérienne et des infrastructures nécessaires au bon fonctionnement des services secrets, telles que les satellites de reconnaissance.

«L'Europe est nue», résume le politologue Peter R. Neumann. Les Européens ne peuvent donc pas remplacer les Américains du jour au lendemain. «Si nous voulons que Poutine n'envahisse pas demain le reste de l'Ukraine, nous avons encore besoin des Américains.» Selon lui, les Européens ont clairement échoué ces dernières années à développer leurs propres capacités.

Les experts du «Centers for Strategic & International Studies» s'attendent, eux, à ce que l'Ukraine se vide de sa substance sans l'aide des Etats-Unis. Les attaques russes pourraient permettre à Vladimir Poutine de conquérir de plus en plus de territoires. Les lignes ukrainiennes devraient donc finir par céder un jour ou l'autre. «L'Ukraine devra accepter une paix défavorable, voire draconienne».