Londres reste concentré sur la paix en Ukraine

Le Premier ministre britannique Keir Starmer reste «concentré» sur la paix en Ukraine et ne se laissera pas «distraire par des annonces», a déclaré mardi la numéro deux du gouvernement Angela Rayner, après l'annonce de la suspension de l'aide militaire américaine à Kiev.

Keir Starmer «est concentré sur l'obtention de la paix. Il ne se laissera pas distraire par des annonces», a dit Angela Rayner sur la BBC. «Il va continuer à dialoguer avec notre allié le plus ancien et le plus puissant, les Etats-Unis, et avec les partenaires européens, ainsi qu'avec l'Ukraine», a ajouté la vice-Première ministre.

Photo: AFP

La suspension de l'aide militaire annoncée par Washington est «une question qui relève du président américain» Donald Trump, a estimé la travailliste, répétant que le gouvernement était «concentré sur le soutien à l'Ukraine».

La cheffe de l'opposition conservatrice Kemi Badenoch a, elle, jugé que l'annonce de Washington était «profondément inquiétante». «Il est clair que le Royaume-Uni et l'Europe doivent se réarmer beaucoup plus rapidement si nous voulons apporter à l'Ukraine plus que de chaleureuses paroles de soutien», a-t-elle écrit sur X. «Nous devons travailler à garder l'Amérique avec nous», a ajouté Kemi Badenoch.

Source: AFP