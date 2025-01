L'Inde, le pays le plus peuplé La population chinoise baisse pour la troisième année consécutive

La Chine a enregistré en 2024 sa troisième baisse démographique consécutive, avec 1,408 milliard d'habitants contre 1,410 milliard en 2023. Dépassée par l'Inde comme pays le plus peuplé, elle tente de relancer la natalité via subventions et campagnes de sensibilisation.