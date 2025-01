Trois jours avant son investiture, Donald Trump a discuté par téléphone avec le président chinois Xi Jinping, abordant de nombreux thèmes comme le commerce, le fentanyl et le possible bannissement de TikTok.

Donald Trump et Xi Jinping ont discuté par téléphone

Donald Trump et Xi Jinping ont discuté par téléphone

Trois jours avant son investiture, Donald Trump et Xi Jinping ont discuté par téléphone, abordant de nombreux thèmes comme le commerce, le fentanyl et TikTok. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont discuté vendredi par téléphone, abordant de nombreux thèmes comme le commerce, le fentanyl et TikTok, menacé d'interdiction aux Etats-Unis, a fait savoir le président élu américain à trois jours de son arrivée au pouvoir.

«Je viens de parler avec le dirigeant de la Chine, Xi Jinping. C'était un très bon appel pour la Chine comme pour les Etats-Unis. Je m'attends à ce que nous résolvions de nombreux problèmes ensemble, et ce dès maintenant», a écrit le républicain sur son réseau, Truth Social.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le dirigeant chinois a renchéri dans la foulée, disant espérer un «bon départ» dans les relations bilatérales, selon la télévision d'Etat chinoise. «Nous attachons tous deux une grande importance à l'interaction mutuelle (et) espérons que les relations Chine/Etats-Unis prendront un bon départ au cours du nouveau mandat du président américain», a-t-il déclaré, selon CCTV.

Une amitié instable

Plus tôt dans la journée, la Chine a annoncé que Xi Jinping enverrait le vice-président, Han Zheng, assister à l'investiture de Donald Trump le 20 janvier, à Washington.

Au cours de son premier mandat, Donald Trump a mené une guerre commerciale acharnée avec la Chine, imposant des droits de douane élevés sur les importations en provenance de la deuxième économie mondiale. Il a menacé d'imposer des mesures encore plus sévères cette fois-ci, accusant Pékin de pratiques commerciales déloyales et de contribuer à une crise dévastatrice du fentanyl aux Etats-Unis.

Jeudi, Pékin a dénoncé des «attaques injustifiées» à son encontre après que Marco Rubio, choix de Donald Trump au poste de chef de la diplomatie, a qualifié la Chine d'«adversaire le plus puissant et le plus dangereux» pour les Etats-Unis, lors d'une audition devant le Sénat américain.

«La partie américaine doit parvenir à une compréhension correcte de la Chine, cesser les attaques injustifiées et les campagnes de diffamation contre la Chine», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun. En décembre, Xi Jinping avait déclaré que la Chine était disposée à dialoguer et à «élargir la coopération» avec les Etats-Unis, mais il avait averti qu'une guerre commerciale ne ferait «aucun gagnant».