Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Netanyahu promet de continuer «à frapper le Hezbollah partout où il le faudra»
Israël frappera le mouvement islamiste pro-iranien Hezbollah «partout où il le faudra», a déclaré jeudi le Premier ministre Benjamin Netanyahu, au lendemain de meurtrières frappes israéliennes sur le Liban.
«Nous continuons à frapper le Hezbollah avec force, précision et détermination», a-t-il écrit sur son compte X. «Notre message est clair: quiconque s'en prend aux civils israéliens sera frappé. Nous continuerons à frapper le Hezbollah partout où il le faudra, jusqu'à ce que nous ayons pleinement rétabli la sécurité pour les habitants du nord» d'Israël, a-t-il ajouté.
Une stratégie critiquée par la cheffe de la diplomatie européenne. Les frappes israéliennes meurtrières au Liban mettent le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran «à rude épreuve», a averti jeudi sur le réseau X la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas.
«Les frappes israéliennes ont tué des centaines de personnes la nuit dernière, ce qui rend difficile de soutenir que des actions aussi brutales relèvent de la légitime défense», a-t-elle également déclaré. «La trêve avec l'Iran doit inclure le Liban.»
Source: AFP
L'ambassadeur iranien au Pakistan évoque des pourparlers jeudi à Islamabad, mais se ravise, évoquant une «erreur de timing»
Une délégation iranienne devait arriver au Pakistan jeudi soir pour des pourparlers avec les Etats-Unis, avait affirmé l'ambassadeur d'Iran au Pakistan, Reza Amiri Moghadam.
Mais peu après cette annonce, l'ambassadeur d'Iran à Islamabad a supprimé son message, qui avait été envoyé prématurément selon les explications d'un fonctionnaire de l'ambassade à l'AFP.
«Malgré le scepticisme de l'opinion publique iranienne en raison des violations répétées du cessez-le-feu par le régime israélien visant à saboter l'initiative diplomatique, la délégation iranienne arrive ce soir à Islamabad, à l'invitation de l'honorable Premier ministre Shehbaz Sharif, pour des pourparlers sérieux basés sur les 10 points proposés par l'Iran», affirmait Reza Amiri Moghadam dans ce texte publié jeudi matin.
Ce message a été supprimé en raison de «problèmes», a expliqué à l'AFP un fonctionnaire de l'ambassade d'Iran à Islamabad, sans préciser si la délégation iranienne était toujours attendue jeudi
Invité à fournir plus de détails, le fonctionnaire a répondu que la suppression du message était liée à un problème de «timing»: «Nous n'étions pas censés le publier.»
Source: AFP
Trump assure que l'armée reste déployée et promet le pire s'il n'y a pas d'accord
L'armée américaine restera déployée à proximité de l'Iran jusqu'à l'application complète d'un «réel accord», a déclaré mercredi soir le président américain Donald Trump, au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu fragile de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran.
«Tous les navires, avions et personnel militaire, avec des munitions et des armes supplémentaires, (...) resteront en place dans et autour de l'Iran jusqu'à ce que le RÉEL ACCORD conclu soit pleinement respecté», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social, avertissant que dans le cas contraire cela «tirera plus fort que ce que personne n'a jamais vu».
Source: AFP
Les frappes israéliennes sur le Liban sont un «grave danger» pour le cessez-le-feu
Les frappes israéliennes sur le Liban font peser un «grave danger» pour le cessez-le-feu de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran, a mis en garde mercredi le porte-parole d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU.
«La poursuite de l'activité militaire au Liban fait peser un grave danger sur le cessez-le-feu et les efforts menés en faveur d'une paix durable et générale dans la région», a affirmé, dans un communiqué, le porte-parole d'Antonio Guterres, qui réitère ses appels à une fin immédiate des hostilités. Les attaques israéliennes sur le Liban ont fait 182 morts mercredi
Source: AFP
Nouveau bilan: au Liban, 203 tués par des frappes israéliennes
Les frappes israéliennes simultanées mercredi, menées sans avertissement et qui ont visé le coeur de Beyrouth et plusieurs autres régions du Liban, ont fait 203 morts et un millier de blessés, selon un dernier bilan officiel non définitif.
«Le bilan de l'agression sur le Liban est de 203 morts et plus de 1000 blessés», a déclaré jeudi le ministre libanais de la santé Rakan Nasreddine. Son ministère avait recensé 182 morts et 890 blessés la veille.
Source: AFP
Premier appel entre les ministres des Affaires étrangères saoudien et iranien depuis le début de la guerre
Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhane, s'est entretenu au téléphone jeudi avec son homologue iranien, Abbas Araghchi, premier contact officiel entre les deux pays depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.
«L'appel a porté sur l'examen de l'évolution de la situation et les moyens de réduire le rythme des tensions de manière à contribuer au retour de la sécurité et de la stabilité dans la région», a précisé Ryad dans un communiqué au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines entre l'Iran et les Etats-Unis.
L'Arabie saoudite, accusée de soutenir Washington, a essuyé ces dernières semaines des frappes de représailles de l'Iran, visant les intérêts américains dans le royaume mais aussi des infrastructures pétrolières.
Source: AFP
Pékin appelle au respect de la «souveraineté et la sécurité»
La Chine a appelé jeudi au respect de la "souveraineté et la sécurité" du Liban après des bombardements israéliens meurtriers la veille, qui ont fait selon les autorités libanaises 182 morts et 890 blessés.
«La souveraineté et la sécurité du Liban ne doivent pas être violées, et la vie ainsi que les biens des civils doivent être protégés. La Chine appelle les parties concernées à faire preuve de calme et de retenue, et à oeuvrer à une désescalade de la situation dans la région», a déclaré devant la presse Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères.
Elle n'a pas répondu spécifiquement à une question sur la nécessité ou non d'étendre au Liban le cessez-le-feu conclu entre l'Iran et les Etats-Unis.
Source: AFP
L'Espagne va rouvrir son ambassade à Téhéran
L'Espagne rouvrira son ambassade à Téhéran, fermée en mars en raison de la guerre, pour se joindre à l'«effort de paix», a annoncé jeudi le ministre espagnol des affaires étrangères José Manuel Albares.
«J'ai donné des instructions à notre nouvel ambassadeur à Téhéran pour qu'il revienne, pour qu'il reprenne la direction de l'ambassade d'Espagne et la rouvre» a indiqué à la presse le ministre évoquant une décision prise pour s'associer «aux efforts de paix depuis la capitale de l'Iran elle-même».
Source: AFP
Un homme abattu par des tirs israéliens en Cisjordanie
Le ministère de la santé basé à Ramallah a déclaré jeudi que les forces israéliennes avaient abattu la veille un Palestinien en Cisjordanie occupée. De son côté, l'armée israélienne affirme qu'un «soldat hors service» avait ouvert le feu sur un homme impliqué dans des jets de pierres.
Alaa Khaled Mohammed Sbeih, âgé de 28 ans, «a été abattu» par des tirs de l'armée israélienne mercredi soir près du village de Tayasir, dans le nord-est de la Cisjordanie, selon le ministère palestinien.
L'armée a indiqué dans un communiqué que ses troupes avaient été déployées dans la zone de Tayasir «à la suite du signalement d'un incident entre des Palestiniens et des civils israéliens, qui comprenait des jets de pierres».
L'armée utilise souvent le terme de «soldat hors service» pour désigner des colons israéliens en Cisjordanie, qui sont également réservistes et portent parfois leur arme même lorsqu'ils ne sont pas en activité.
Source: AFP
Londres souhaite «fortement» que le cessez-le-feu soit «étendu» au Liban
Le Royaume-Uni souhaite «fortement» que le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran soit «étendu» au Liban, a déclaré jeudi la ministre des Affaires étrangères britannique Yvette Cooper, qui s'est dite «profondément préoccupée» par les attaques israéliennes meurtrières dans ce pays mercredi.
«Nous souhaitons fortement que le cessez-le-feu soit étendu au Liban», a déclaré Yvette Cooper sur Sky News. «Je suis profondément préoccupée par l'escalade des attaques menées hier par Israël au Liban; nous avons constaté les conséquences humanitaires de ces actes, notamment les déplacements massifs de population au Liban», a-t-elle poursuivi.
Les frappes d'Israël mercredi ont fait 182 morts et 890 blessés, selon les autorités libanaises.
Source: AFP
Pour Paris, l'éventualité d'un péage sur le détroit d'Ormuz «inacceptable»
Instaurer un mécanisme de péage dans le détroit d'Ormuz serait «inacceptable», a martelé jeudi le chef de la diplomatie française, martelant que ce serait contraire au droit international.
«Non, ce n'est pas acceptable parce que la liberté de navigation dans les eaux internationales est un bien commun, un bien commun de l'humanité qui ne doit être contrariée par aucune entrave et aucun droit de passage», a déclaré Jean-Noël Barrot sur France Inter, alors que le président américain Donald Trump a évoqué mercredi la création d'une société commune pour gérer la navigation dans ce détroit avec paiement.
«Personne ne l'accepterait, tout simplement parce que c'est illégal. Les eaux internationales sont libres à la circulation des navires», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Air France prolonge la suspension de ses vols vers le Moyen-Orient jusqu'au 3 mai
La compagnie Air France a annoncé une prolongation de la suspension de ses vols vers le Moyen-Orient jusqu'au 3 mai, d'après un communiqué transmis jeudi à l'AFP, une décision prise avant le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran.
«En raison de la situation sécuritaire à destination et du maintien de la fermeture des espaces aériens aux vols commerciaux, la compagnie est contrainte de prolonger la suspension de ses vols: de/vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Ryad jusqu'au 3 mai 2026 inclus (soit jusqu'au 4 mai 2026 pour les vols au départ de Dubaï)», détaille Air France.
Source: AFP
Le chef de la diplomatie française dénonce des «attaques intolérables» au Liban
Les frappes israéliennes sur le Liban sont «intolérables», a déclaré jeudi le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot sur France Inter, soulignant que la France s'associait "pleinement" à la journée de deuil national au Liban.
«Nous condamnons fermement ces frappes massives qui (...) en dix minutes, ont fait plus de 250 morts qui s'ajoutent aux 1500 victimes de ce conflit initié par le Hezbollah contre Israël le 2 mars dernier», a-t-il dit. «Et ces attaques sont d'autant plus intolérables qu'elles fragilisent le cessez-le-feu temporaire qui a été trouvé hier entre les Etats-Unis et l'Iran», a-t-il ajouté.
«Oui, l'Iran doit cesser de terroriser Israël par l'intermédiaire du Hezbollah qui doit être impérativement désarmé, rendre ces armes à l'Etat libanais. Mais non, le Liban ne doit pas être la victime expiatoire d'un gouvernement contrarié parce qu'un cessez le feu a été trouvé entre les Etats-Unis et l'Iran», a-t-il également réagi.
Source: AFP
Deux jours de congé décrétés à Islamabad avant les pourparlers entre Téhéran et Washington
Le Pakistan a décrété deux jours de congé à Islamabad à partir de jeudi, ont annoncé les autorités, à la veille de discussions entre les Etats-Unis et l'Iran qui doivent se tenir dans la capitale.
Washington et Téhéran sont convenus d'un cessez-le-feu et doivent entamer vendredi au Pakistan des pourparlers visant à parvenir à un accord sur le long terme. La Maison Blanche a indiqué que le vice-président JD Vance conduirait une délégation à Islamabad ce week-end.
Aucune raison n'a été donnée dans la notification publiée tard mercredi par l'administration du district d'Islamabad, mais les autorités de la capitale annoncent souvent des jours fériés ou des restrictions pour des raisons de sécurité avant des événements diplomatiques de haut niveau.
Source: AFP