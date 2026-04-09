Netanyahu promet de continuer «à frapper le Hezbollah partout où il le faudra»

Israël frappera le mouvement islamiste pro-iranien Hezbollah «partout où il le faudra», a déclaré jeudi le Premier ministre Benjamin Netanyahu, au lendemain de meurtrières frappes israéliennes sur le Liban.

«Nous continuons à frapper le Hezbollah avec force, précision et détermination», a-t-il écrit sur son compte X. «Notre message est clair: quiconque s'en prend aux civils israéliens sera frappé. Nous continuerons à frapper le Hezbollah partout où il le faudra, jusqu'à ce que nous ayons pleinement rétabli la sécurité pour les habitants du nord» d'Israël, a-t-il ajouté.

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Une stratégie critiquée par la cheffe de la diplomatie européenne. Les frappes israéliennes meurtrières au Liban mettent le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran «à rude épreuve», a averti jeudi sur le réseau X la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas.

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«Les frappes israéliennes ont tué des centaines de personnes la nuit dernière, ce qui rend difficile de soutenir que des actions aussi brutales relèvent de la légitime défense», a-t-elle également déclaré. «La trêve avec l'Iran doit inclure le Liban.»

Source: AFP