Un expert militaire britannique considère les pays baltes comme le point de départ possible d'un conflit avec la Russie. Il met en garde contre une guerre potentielle entre la Russie et l'OTAN en 2027.

1/5 Vladimir Poutine prévoit-il d'attaquer l'OTAN? Photo: IMAGO

SDA

Selon un expert militaire britannique, les pays de l'OTAN pourraient être impliqués dans un conflit militaire avec la Russie dans à peine deux ans. C'est ce qu'a déclaré Ed Arnold, du groupe de réflexion britannique Royal United Services Institute (Rusi), lors d'un entretien avec l'agence de presse allemande.

En ce qui concerne les investissements massifs prévus par l'Allemagne dans le domaine de l'armement, Ed Arnold avertit que, compte tenu de la menace russe, le gouvernement fédéral n'a pas le temps de répartir les investissements sur une période de dix ans. Au lieu de cela, l'armée allemande se concentre sur l'augmentation rapide et considérable des stocks de systèmes d'armes éprouvés et de munitions, notamment d'artillerie.

Production en masse de systèmes de défense aérienne exigée

Selon Ed Arnold, les systèmes recommandés comprennent entre autres le missile de croisière Taurus, le char de combat Leopard 2 A8 et le véhicule de transport blindé Boxer. Ces deux véhicules sont également utilisés par d'autres nations européennes. L'armée allemande pourrait «augmenter massivement» sa production dans ce domaine et équiper ses unités en grande partie de matériel lourd, mais aussi fournir des alliés, a déclaré le Britannique.

Selon l'expert, les systèmes de défense antiaérienne allemands comme IRIS-T et le char antiaérien Gepard, déjà retiré du service au sein de la Bundeswehr, se sont révélés «remarquablement efficaces» pendant la guerre en Ukraine. Ils devraient également être fabriqués en masse et exportés vers les alliés, recommande-t-il.

L'importance des drones

L'Europe doit abandonner l'idée de toujours viser les armes les plus sophistiquées sur le plan technologique, estime Ed Arnold. «Ce que montre l'Ukraine, c'est qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir le meilleur. Il suffit d'être un peu meilleur que l'adversaire», a-t-il ajouté. En outre, il déconseille d'investir trop d'argent dans des appareils, qu'on perdrait par dizaines chaque jour en cas de guerre.

Pour les drones, il s'agit non seulement d'acquérir ses propres stocks, mais aussi – et surtout – de développer des capacités de production afin de s'adapter aux cycles de développement rapides. «L'évolution de la guerre signifie que les drones sont utilisés au niveau le plus bas», a-t-il déclaré. Ils sont «omniprésents sur le champ de bataille».

La guerre avec la Russie pourrait commencer dans les pays baltes

L'Allemagne doit également se demander si elle veut vraiment continuer à investir dans des systèmes d'armement américains compte tenu de l'orientation politique de Washington, a déclaré Ed Arnold. Cela concerne avant tout la commande de jets furtifs F-35, mais aussi le système de défense aérienne Patriot, a-t-il ajouté. Ceux-ci pourraient être remplacés à moyen terme par des systèmes européens.

Selon l'expert, si la Russie devait délibérément chercher le conflit, cela serait le plus probablement possible dans les pays baltes, par exemple au niveau de la brèche de Suwalki, le seul pont terrestre entre les pays de l'OTAN en Europe centrale et les alliés baltes. Dans le même temps, Ed Arnold a mis en garde contre la possibilité que les Etats de l'OTAN et la Russie glissent involontairement vers un conflit ailleurs, compte tenu des nombreuses activités militaires en Europe.