Des pluies torrentielles ont causé des inondations massives dans l'est de l'Australie, piégeant 50'000 personnes et faisant un mort. Le Premier ministre de Nouvelles Galles du Sud, Chris Minns, prévient que la situation pourrait s'aggraver dans les prochaines 24 heures.

Un mort et 50'000 personnes bloquées par des inondations en Australie

Un mort et 50'000 personnes bloquées par des inondations en Australie

L'est du pays durement frappé

Des pluies torrentielles ont causé des inondations massives dans l'est de l'Australie, piégeant 50'000 personnes et faisant un mort. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Des pluies torrentielles se sont abattues sur l'est de l'Australie jeudi, provoquant de fortes inondations qui ont piégé 50'000 personnes et ont tué un habitant, a annoncé le Premier ministre de l'Etat de Nouvelles Galles du Sud, Chris Minns.

«Je dois également dire que nous nous préparons à d'autres mauvaises nouvelles dans les prochaines 24 heures. Cette catastrophe naturelle a été terrible pour cette communauté», a déclaré Chris Minns aux journalistes.

Réchauffement climatique en cause

Des habitants ont grimpé sur leur toit pour échapper à la montée des eaux, selon les autorités. Celles-ci ont dit avoir envoyé des hélicoptères, des bateaux et des drones dans le cadre d'une vaste mission de recherche et de sauvetage.

L'équivalent de plus de quatre mois de précipitations s'est abattu en deux jours dans certaines parties de Nouvelle-Galles du Sud. Le réchauffement climatique, causé principalement par la combustion du pétrole, du charbon et du gaz, est un facteur accentuant la violence et la fréquence des désastres climatiques.