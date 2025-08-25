DE
Les secours n'ont rien pu faire
Un alpiniste italien tué par la chute d'un sérac au Mont-Blanc

Un alpiniste italien de 38 ans a perdu la vie dimanche dans le massif du Mont-Blanc, frappé par la chute d'un sérac lors de l'ascension du Mont-Blanc du Tacul. Son compagnon de cordée a survécu à l'accident, secouru par le PGHM de Chamonix.
L'alpiniste de 38 ans était encordé à son compagnon d'ascension lorsqu'un sérac lui est tombé dessus.
Photo: Getty Images
AFP

Un alpiniste italien a été tué dimanche par la chute d'un bloc de glace dans le massif du Mont-Blanc, en Haute-Savoie, ont indiqué lundi les gendarmes. Cet homme de 38 ans faisait l'ascension du Mont-Blanc du Tacul avec un compagnon de cordée quand le sérac s'est détaché.

Un sérac – un gros bloc de glace qui se forme sur les pentes des glaciers – s'est détaché et a «balayé» les deux alpinistes, a expliqué à l'AFP un militaire du Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) de Chamonix. Il confirmait une information de la radio Ici Pays-de-Savoie.

Les secours impuissants

Les secouristes du PGHM ont récupéré en hélicoptère l'un des deux alpinistes «en bonne santé», «bousculé» par la chute du sérac. Mais ils n'ont pas réussi à réanimer son compagnon de cordée à qui des témoins de l'accident avaient prodigué un massage cardiaque avant leur arrivée.

Les chutes de séracs surviennent régulièrement sur les différentes voies d'ascension du Mont-Blanc et sont «imprévisibles», explique le PGHM. A l'heure où les deux alpinistes passaient, à l'aube, «il n'y avait personne d'autre à cet endroit précis, heureusement», a précisé le gendarme à propos de ces voies d'ascension relativement fréquentées en cette période estivale.

