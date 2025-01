Meghan Markle se prépare-t-elle à un divorce avec le prince Harry?

La rumeur sur une possible crise conjugale entre le prince Harry et Meghan Markle enfle. Il n'en serait rien, selon les principaux concernés. Mais la duchesse semble tout de même se préparer à toutes les éventualités – en tout cas sur le plan financier.

Silja Anders

Le magazine américain lifestyle «Vanity Fair» n'a pas pour habitude de propager des rumeurs sans fondement et sans preuves tangibles. Mais aujourd'hui, le magazine s'aventure sur un terrain glissant en évoquant une potentielle crise entre le prince Harry et Meghan Markle.

Le point d'orgue de cet article-choc: la mention d’un projet de livre de Meghan sur un éventuel divorce avec Harry. Sérieusement? Les Sussex seraient-ils vraiment au bord de la rupture?

Parées à toutes éventualités

Selon l’enquête de «Vanity Fair», Meghan aurait approché une maison d’édition il y a plusieurs années pour tâter le terrain: un tel ouvrage pourrait-il intéresser en cas de séparation? «Si cela était un tant soit peu vrai, c'est elle qui aurait été approchée et non l'inverse», déclare une source dans le reportage. Toutefois, aucun manuscrit n'aurait jamais été présenté à la maison d'édition et aucune offre n'a été proposée. Car un divorce ne serait pas à l'ordre du jour pour le moment.

Cependant, Meghan, dont la carrière d’actrice a marqué une pause depuis son mariage avec Harry, semble chercher à diversifier ses revenus. Pour certains, envisager un livre sur un divorce paraît opportuniste. Mais pour la duchesse de Sussex, il s'agit peut-être d'une décision rationnelle.

Un livre révélateur sur la période qui suivrait sa séparation avec le prince Harry ferait certainement un carton et pourrait remplir ses poches en cas de besoin. Une solution pas très romantique, mais une décision tout à fait pragmatique d'une femme d'affaires intelligente.

Les choses semblent aller mieux que jamais

Les fans du couple Sussex peuvent néanmoins se rassurer. D’après une autre source proche du duo, tout va pour le mieux dans leur relation. «Ils sont fous l’un de l’autre», confie un proche ayant travaillé avec eux. Leur complicité est telle qu’elle mettrait parfois mal à l’aise leur entourage, tant ils semblent fusionnels.