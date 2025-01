Fumées toxiques à Los Angeles: habitants invités à ne pas sortir

Les particules fines provoquées par les incendies à Los Angeles pénètrent dans le nez et la gorge et provoquent des maux de gorge et de tête. Photo: Jae C. Hong

ATS Agence télégraphique suisse

Des incendies ravagent la deuxième plus grande ville des Etats-Unis, projetant des nuages toxiques dans l'air. «Nous sommes tous confrontés à la fumée des incendies de forêt, qui est un mélange de petites particules, de gaz et de vapeurs d'eau», a déclaré Anish Mahajan, du département de la santé publique du comté de Los Angeles.

Limiter les sorties

«Ce sont ces petites particules qui pénètrent dans le nez et la gorge et provoquent des maux de gorge et de tête». «Dans les zones où la fumée est visible ou où il y a une odeur de fumée, et même là où vous ne la voyez pas, nous savons que la qualité de l'air est médiocre, vous devriez donc limiter toute exposition à l'extérieur autant que possible».