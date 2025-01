1/4 Autour de la villa, tout a été détruit par le feu. Photo: AFP

Georg Nopper

Une demeure d'une valeur de près de 9 millions de dollars américains, située à Malibu, a miraculeusement été épargnée par les incendies de forêt qui ravagent Los Angeles, depuis le 7 janvier. «C'est un miracle», déclare le propriétaire de la villa, David Steiner, 64 ans, au «New York Post».

Selon ce gestionnaire de déchets à la retraite, la villa de trois étages était vide lorsque l'incendie a commencé. Quelqu'un lui aurait envoyé une vidéo sur laquelle on voyait la maison du voisin brûler. «Je pensais que nous avions perdu la maison.»

Puis, des gens l'ont contacté pour lui signaler que sa maison était «partout aux infos.» David Steiner a vu les images montrant sa villa presque intacte, au milieu des restes calcinés des propriétés voisines.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le retraité pense que la construction extrêmement solide du bâtiment – pour résister face aux tremblements de terre de la région – l'a préservé des flammes des «Palisades Fire». «Il est fait de stuc et de pierre, et son toit est ignifugé.» De plus, des pieux sont profondément ancrés dans le sol pour maintenir la stabilité de la villa, lorsque de puissantes vagues s'écrasent contre la digue du rivage en dessous.