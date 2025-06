Ce jeudi, le chancelier allemand Friedrich Merz et Donald Trump se rencontreront pour la première fois à la Maison Blanche. Pour sa visite, le président américain lui propose de dormir dans une chambre particulièrement coquette.

1/2 Le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz descend de l'avion gouvernemental Konrad Adenauer. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Friedrich Merz est arrivé à Washington pour sa visite inaugurale tant attendue. En fin de matinée, le chancelier allemand rencontrera le président américain Donald Trump à la Maison Blanche pour la première fois depuis son entrée en fonction il y a un mois. Un déjeuner et une conférence de presse dans le Bureau ovale sont prévus.

La réunion portera sur les efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, la réponse de l'OTAN aux menaces extérieures croissantes et le différend tarifaire entre les Etats-Unis et l'UE. Merz a déjà clairement indiqué qu'il ne se rendrait pas à Washington en «quémandeur» et qu'il représenterait avec assurance les positions européennes.

Passer la nuit à Blair House

Depuis l'arrivée au pouvoir de Trump en janvier, les relations avec Washington sont tendues, le politicien d'extrême droite poursuivant une politique intransigeante de «l'Amérique d'abord». Le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul (CDU), qui a effectué sa visite inaugurale à Washington la semaine dernière, estime que les relations entre l'Allemagne et les USA sont actuellement en crise. «Le ton est plus dur qu'il ne l'a été depuis longtemps», a-t-il déclaré mardi soir à Berlin. Depuis le retour au pouvoir de Trump en janvier, son nouveau style d'interaction «irrite et perturbe nombre d'entre nous».

Le chancelier a rencontré Trump pour la première fois brièvement à New York il y a de nombreuses années. Depuis son entrée en fonction, il s'est entretenu avec lui au téléphone à plusieurs reprises, en tête-à-tête ou avec plusieurs autres chefs d'Etat européens au sujet de la guerre en Ukraine. Ils s'appellent désormais par leur prénom et sont en contact régulier par SMS.

Pour sa visite américaine, Merz passera la nuit à Blair House, la résidence d'hôtes du président américain située à proximité de la Maison Blanche, ce qui constitue un honneur particulier. Le chancelier ne séjournera dans la capitale américaine que pendant environ 17 heures. Merz et Trump se rencontreront à nouveau en juin à deux autres reprises: lors du sommet du G7 au Canada à la mi-juin et lors du sommet de l'OTAN à la fin du mois à La Haye, aux Pays-Bas.