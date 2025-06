Friedrich Merz se rendra à Washington jeudi pour rencontrer Donald Trump et le mettre face à ses responsabilités. Mais que peut réellement obtenir le chancelier allemand si l'homme le plus puissant du monde n'a jamais deux fois la même opinion?

Le chancelier allemand Friedrich Merz se rendra bientôt à Washington. Que pourra-t-il obtenir? Photo: keystone-sda.ch

Chiara Schlenz

C'est une rencontre symbolique et risquée. Le chancelier allemand Friedrich Merz rendra visite jeudi au président américain Donald Trump à la Maison Blanche. Et l'enjeu dépassera l'étiquette diplomatique. Ce qui les unit? Le pouvoir. Ce qui les sépare? presque tout le reste.

La diplomatie 2.0 entre «Friedrich» et «Donald»

Friedrich Merz viendra préparé. Ces dernières semaines, il a travaillé de manière ciblée pour établir des liens avec le camp Trump. Plusieurs appels téléphoniques et même des SMS ont été échangés. Les deux hommes politiques sont respectivement enregistrés sur leur téléphone sous «Friedrich» et «Donald», comme l'a rapporté «Spiegel». Le chancelier allemand pourra même passer la nuit dans la maison d'hôtes officielle de la Maison Blanche, un honneur qui n'est pas donné à tout le monde. Une tentative d'instaurer la confiance avant que les choses ne se concrétisent? Friedrich Merz a des objectifs clairs: il veut garder Trump à bord dans la guerre en Ukraine, rassembler l'OTAN et désamorcer un conflit commercial imminent. Trump, jouera-t-il le jeu?

Le chancelier sait que le retour de Donald Trump à la Maison Blanche ne suscite pas seulement le mécontentement en Europe. De plus en plus de voix s'élèvent également aux Etats-Unis pour demander le retrait des troupes américaines d'Europe. Friedrich Merz veut contrer cela. L'Allemagne remplira l'objectif de l'OTAN de 5% de dépenses de défense, a-t-il affirmé. C'est une offre à Donald Trump: nous payons, vous restez.

Mission Ukraine: faire pression sur Poutine, avec l'aide de Trump

Mais la mission la plus importante de Friedrich Merz à Washington est l'Ukraine. L'Europe lutte en interne pour trouver une ligne commune, le chancelier souhaite être considéré comme un moteur à Bruxelles comme à Washington. Son plan? Impliquer Donald Trump afin d'augmenter la pression sur Vladimir Poutine. Certaines sanctions sont déjà préparées, mais sans les Etats-Unis, elles restent compliquées à mettre place. Friedrich Merz veut éviter que Donald Trump laisse l'Europe négocier la paix tandis que l'Amérique se tient à l'écart.

Enfin et surtout, il s'agit pour le nouveau chef de l'Allemagne d'exercer son influence géopolitique. A Washington, le chancelier sait que l'Europe n'est pas perçue comme unie, mais plutôt comme défendant une multitude d'intérêts nationaux. Face à cela, il représente une Europe capable d'agir et d'assumer ses responsabilités. C'est pourquoi cette rencontre est pour lui bien plus qu'un rendez-vous diplomatique. C'est une mise à l'épreuve, pour sa politique étrangère, son leadership et son rôle dans la structure globale du pouvoir.

Deux scénarios possibles

Que faut-il donc attendre de cette rencontre? Une conférence de presse amicale et dans le meilleur des cas un «bon contact», comme l'espèrent prudemment les diplomates allemands. Dans le pire des cas, un président américain qui n'a pas envie de consensus. Car le bureau ovale est «devenu une zone dangereuse», explique un diplomate américain au «Handelsblatt». On ne sait jamais à quel Trump on va avoir affaire.

Pour Friedrich Merz, cette rencontre est un exercice complexe. Il doit faire preuve de force sans heurter l'impulsivité du président américain. Il doit être diplomate, mais pas soumis. Au final, il s'agit de bien plus que de vanité politique: cette rencontre nous dira si l'Europe et les Etats-Unis pourront encore être des partenaires ou si l'Europe devra se passer de l'aide du chef de la Maison Blanche.