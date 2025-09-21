Dernière mise à jour: il y a 11 minutes

Une cérémonie d'hommage à Charlie Kirk, figure de la droite MAGA assassinée, rassemble l'élite trumpiste en Arizona. Donald Trump et son entourage honorent la mémoire de l'influenceur de 31 ans, dont la mort a exacerbé les tensions politiques aux États-Unis.

La galaxie trumpiste se retrouve pour l'hommage à Charlie Kirk en Arizona

1/4 Les funérailles de Charlie Kirk, tué le 10 septembre, se déroulent ce dimanche soir. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Tout l'état-major du trumpisme, à commencer par le président Donald Trump et son vice-président JD Vance, se réunit dimanche pour la cérémonie d'hommage à l'influenceur ultraconservateur assassiné Charlie Kirk, dans un stade de plus de 60'000 places en Arizona.

Charlie Kirk, 31 ans, a été assassiné le 10 septembre d'une balle dans le cou alors qu'il animait un débat sur un campus universitaire dans l'Utah, dans l'ouest du pays, un drame qui a ravivé les profondes fractures politiques américaines.

Elevé en martyr

Avant même le lever du soleil, des milliers de personnes, parfois venues de loin, faisaient la queue pour honorer la mémoire de cette icône du trumpisme.

Si les sacs étaient interdits pour des questions de sécurité, beaucoup dans la foule ont pris soin de s'habiller aux couleurs du drapeau américain, suivant les consignes des organisateurs, portent des casquettes rouge «Make America Great Again» ou des tee-shirts «Je suis Charlie Kirk».

«Je le vois comme un martyr pour le Christ», confie à l'AFP Monica Mirelez, une Texane de 44 ans qui a conduit une douzaine d'heures pour assister à la cérémonie.

«Il était le parfait exemple de que nous devrions faire en tant que chrétiens, être courageux et faire entendre notre voix. C'est tellement triste qu'il ait été réduit au silence» dit cette infirmière d'origine mexicaine qui adhérait «à 100%» à son discours anti-avortement et contre l'immigration clandestine.

Trump, Musk et Marco Rubio sont là

Au moment où l'hymne national, est entonné, accompagné par une fanfare militaire, les quelque 70'000 personnes présentes dans le stade scandent: «USA! USA! USA!» Quelques minutes plus tard, le Hillsdale College lui a décerné un doctorat honorifique.

Alors que d'autres connaissances de la vie de Charlie Kirk lui rendent un dernier hommage, Elon Musk écrit sur X depuis le State Farm Stadium: «C'est un honneur d'être ici.»

Pour une fois, Donald Trump n'est pas au centre de l'attention d'un événement politique majeur. Le président des Etats-Unis a pris place dans la section blindée de la loge VIP. Son discours interviendra en fin de cérémonie.