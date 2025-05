Hong Kong ouvrira ses universités aux «naufragés» de Harvard

Hong Kong est prête à accueillir les étudiants étrangers empêchés d’entrer à Harvard. (Image d'archive) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Face à la nouvelle politique de Donald Trump empêchant certains étudiants étrangers d'accéder à Harvard, Hong Kong se dit prêt à accueillir ces étudiants au sein de ses universités.

Vendredi, la secrétaire à l'Education de Hong Kong, Christine Choi, a appelé les universités de la ville chinoise à accueillir «des étudiants exceptionnels de partout dans le monde».

«Pour les étudiants internationaux affectés par la politique d'admission des étudiants des Etats-Unis, le Bureau de l'Éducation (EDB) a fait appel à toutes les universités de Hong Kong pour offrir des mesures de facilitation aux étudiants éligibles», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Mesure bloquée

L'administration de Donald Trump a annoncé jeudi qu'elle interdisait à Harvard d'accueillir des étudiants étrangers à partir de la rentrée prochaine, l'accusant de complaisance antisémite et de liens avec le Parti communiste chinois.

Un juge américain a pour l'instant bloqué la mesure, mais de nombreux étudiants étrangers sont dans l'expectative. Les universités de Hong Kong pourront rehausser le plafond d'étudiants étrangers admis, selon la responsable.

L'université de science et technologie de Hong Kong (HKUST) a déjà invité vendredi les étudiants internationaux inscrits à Harvard à poursuivre leurs études à HKUST, promettant des «procédures d'admission simplifiées et un soutien académique pour faciliter une transition sans accroc pour les étudiants intéressés», selon un communiqué.

Harvard est classée numéro un dans la liste la plus récente des meilleures universités mondiales de US News and World Report, tandis que HKUST est 105ème sur plus de 2000.