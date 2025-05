Une bataille juridique s'engage entre Harvard et l'administration Trump. L'université conteste l'interdiction d'accueillir des étudiants étrangers, qualifiant cette mesure d'atteinte à sa liberté d'expression et à son autonomie.

Donald Trump a retiré à Harvard le droit d'accueillir des étudiants étrangers. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'université Harvard a attaqué en justice vendredi l'administration Trump sur l'interdiction d'accueillir des étudiants étrangers, selon un document judiciaire.

«Ceci est le dernier acte de représailles mené par le gouvernement contre Harvard et son droit au Premier amendement (qui protège la liberté d'expression, NDLR) pour rejeter les demandes du gouvernement, qui cherche à prendre le contrôle de la direction d'Harvard, de ses programmes et de 'l'idéologie' de l'université et des étudiants», peut-on lire dans la plainte déposée auprès du tribunal fédéral du Massachusetts.