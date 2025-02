Les mesures d'austérité d'Elon Musk font naufrage

Jusqu'à présent, les économies réalisées par le département pour l'efficacité d'Elon Musk sont très faibles. Les dépenses publiques sont même plus élevées qu'il y a un an et l'objectif de 2 milliards de dollars d'économies semble parfaitement inatteignable.

1/5 Elon Musk doit redresser les finances publiques américaines pour le compte de Donald Trump. Photo: Getty Images

Gabriel Knupfer

Chaque jour, Elon Musk annonce de nouveaux succès dans sa croisade contre la bureaucratie et le gaspillage. Mais en réalité, les économies réalisées jusqu'à présent sont au mieux minimes, comme l'écrit le journal économique «The Economist».

Rappelons que Musk est chargé d'équilibrer les dépenses publiques américaines pour le président américain Donald Trump. Pour cela, le président l'a nommé à la tête du nouveau Département de l'efficacité du gouvernement (DOGE).

Quatre milliards de dollars de dépenses supplémentaires par jour

Avec le DOGE, l'homme le plus riche du monde veut, selon ses propres dires, réduire les dépenses publiques américaines de 2 milliards de dollars. Mais les chiffres officiels montrent que cela sera très difficile pour lui: depuis l'entrée en fonction de Trump le 20 janvier, l'Etat a dépensé chaque jour environ 30 milliards de dollars.

Au cours de la même période de l'année précédente, sous Joe Biden, les dépenses publiques s'élevaient encore à 26 milliards de dollars par jour. En tenant compte de l'inflation, l'évolution des dépenses du gouvernement est similaire à celle des deux dernières années, toujours selon «The Economist».

Le contexte est clair: près des deux tiers des 7 milliards de dollars que les Etats-Unis vont probablement dépenser cette année concernent les dépenses sociales et l'assurance maladie. Celles-ci ne peuvent pas être facilement supprimées, pas plus que les paiements d'intérêts, qui représentent 10% supplémentaires des dépenses publiques. La moitié du reste est consacrée à l'armée, dans laquelle les républicains ne veulent pas faire de coupes.

Beaucoup de politique symbolique, peu d'effet

A cela s'ajoute le fait que des mesures telles que l'interdiction des programmes de diversité dans les administrations ou la récente suppression de la pièce de 1 centime ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. La fabrication de la pièce de 1 centime, par exemple, a coûté environ 180 millions de dollars par an au contribuable américain, comme le DOGE l'a lui-même indiqué sur la plateforme X de Musk.

Les économies sont un peu plus importantes si l'on attribue aussi à Musk la fermeture de l'organisation d'aide USAID. L'aide publique au développement engloutit environ 45 milliards de dollars par an. Malgré tout, cela ne correspond qu'à un jour et demi de dépenses fédérales.

Elon Musk pense qu'il peut encore atteindre son objectif en luttant contre la fraude et le gaspillage. Les pertes totales dues à la fraude sont estimées entre 233 et 521 milliards de dollars. Mais le multimilliardaire n'est pas en mesure d'expliquer comment le DOGE parviendra à réaliser des économies de 2 milliards de dollars par an.