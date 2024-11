Efficace, radical: Elon Musk, le fondateur de Tesla, et l'homme d'affaires Vivek Ramaswamy veulent restructurer massivement les autorités fédérales américaines. Et ce, avec des mesures parfois draconiennes.

1/4 Ces trois hommes travaillent à une Amérique nouvelle: Elon Musk, Donald Trump et Vivek Ramaswamy (de gauche à droite). Photo: AFP

Janine Enderli

Deux mois avant l'investiture de Donald Trump, son cabinet fait déjà beaucoup de bruit. Le président élu des Etats-Unis annonce pratiquement chaque jour de nouvelles personnalités qui doivent mettre en œuvre son programme gouvernemental de manière loyale.

Le milliardaire Elon Musk et l'entrepreneur pharmaceutique Vivek Ramaswamy y joueront un rôle central. Ils doivent soutenir Donald Trump en tant que duo de conseillers et diriger le nouveau service «Department of Government Efficiency (DOGE)». Leur mission: faire avancer l'efficacité et la cure de l'État américain. Musk et Ramaswamy ont présenté leur plan ambitieux dans le «Wall Street Journal». Voici un aperçu des principaux points.

1 Moins de réglementation

Musk et Ramaswamy considèrent la bureaucratie du gouvernement actuel comme une «menace existentielle» pour la démocratie américaine. L'un des points forts du plan est la vérification des réglementations et des prescriptions quant à leur base légale. Si une règle n’a pas de fondement légal clair, elle pourrait être supprimée.. «Cela libérerait les individus et les entreprises et stimulerait l'économie américaine», argumente le duo.

2 Suppression de postes

Les conseillers prévoient des coupes massives dans l'appareil étatique. En d'autres termes: une grande partie des collaborateurs devront probablement quitter leur emploi. La logique est la suivante: moins de réglementations nécessitent moins de personnel pour les appliquer. Musk et Ramaswamy proposent de réduire le nombre de collaborateurs proportionnellement au nombre de réglementations supprimées. «Non seulement moins d'employés sont nécessaires pour faire appliquer moins de réglementations, mais l'autorité adopterait également moins de réglementations si sa marge de manœuvre était réduite de manière appropriée», peut-on lire dans le document.

Les auteurs promettent de «traiter avec respect» les employés concernés et de leur faciliter la transition vers le secteur privé. Les retraites anticipées doivent être encouragées.

3 Programme d'économies drastiques

Outre les allègements pour les entrepreneurs et les réductions d'effectifs, le duo de conseillers veut également endiguer les dépenses publiques. Des centaines de milliards de dollars de dépenses publiques doivent être revus, notamment les subventions pour la télévision publique, les organisations internationales et les ONG ainsi que les contrats gouvernementaux. Selon les estimations des nouveaux chefs de la DOGE, le potentiel d'économies est considérable.

«Cadeau d'anniversaire pour la nation»

Musk et Ramaswamy sont conscients que leur plan se heurtera à une forte résistance. «Nous sommes préparés à la ruée de l'élite à Washington», écrivent-ils. Ils sont toutefois partis du principe qu'ils parviendraient à s'imposer. Ambitieux, leur objectif est d'achever la restructuration d'ici le 4 juillet 2026, date du 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance américaine.

Les critiques craignent qu'un plan d'austérité aussi controversé ne mette massivement en danger la stabilité des Etats-Unis. Les réglementations et les autorités remplissent des tâches importantes, c'est pourquoi elles ne devraient pas être supprimées à la légère. De plus, le bouleversement d'une administration aussi gigantesque serait lié à des obstacles importants.

Les partisans arguent en revanche qu'une telle restructuration aurait dû être effectuée depuis longtemps. Ils voient dans ces mesures l'occasion de réduire la bureaucratie, de rendre le gouvernement plus efficace et de libérer l'économie. Reste à savoir si le plan de Musk et Ramaswamy sera mis en œuvre dans son intégralité.