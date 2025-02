La réduction de l'USAID menace des milliers de postes à Genève

Le président Donald Trump lors d'une conférence de presse, le jeudi 13 février 2025, à Washington. Crédits: AP/Ben Curtis Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Les coupes de l'aide américaine ont compromis «des centaines d'emplois» dans les ONG à Genève, selon le Centre d'accueil de la Genève internationale (CAGI). Côté ONU, le HCR et l'OIM ont annoncé cette semaine des chiffres portant sur des milliers de postes au total.

Le Conseil d'Etat genevois a annoncé mercredi un plan de soutien d'urgence à toute la Genève internationale de 10 millions de francs pour accompagner pendant trois mois des personnes affectées. «A ce jour, il est difficile d'établir avec précision le nombre d'ONG touchées», a affirmé jeudi soir à Keystone–ATS un responsable du CAGI .

«Mais on estime à plusieurs centaines le nombre d'emplois concernés», ajoute-t-il. Une analyse a été menée en collaboration avec les autorités cantonales pour dialoguer avec des organisations touchées par l'arrêt soudain de financements et évaluer des documents de référence.

Parmi les institutions affectées, Impact voit deux tiers de ses 300 postes dans le monde, dont une centaine sont à Genève, potentiellement éliminés. Au total, plus de 470 ONG sont établies dans la Genève internationale, auxquelles s'ajoutent plus de 40 organisations internationales.

A l'ONU également, les effets sont concrets, surtout pour les activités de réinstallation de réfugiés et de migrants depuis les des pays tiers, selon les révélations cette semaine de plusieurs médias. Dans un courriel aux collaborateurs mercredi, que Keystone–ATS a pu consulter, le Haut commissaire aux réfugiés Filippo Grandi a annoncé suspendre les emplois dépendant directement des Etats-Unis.

Milliers de coupes validées à l'OIM

«Ces mesures vont affecter environ 600 collègues», dit-il. Tout en précisant que des possibilités alternatives sont recherchées pour continuer à employer le maximum de ces collaborateurs. «Mais nous ne pourrons pas trouver des solutions pour tous», ajoute le Haut commissaire. Autre mesure, des activités dans les différentes régions du monde pour plus de 300 millions de dollars sont reportées.

Pire encore à l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), environ 3000 licenciements ont été prononcés. Ces personnes oeuvraient elles dans le cadre du dispositif de réinstallation de migrants. D'autres coupes pourraient suivre, a admis la directrice générale Amy Pope dans un courrier au personnel.

Après l'annonce du retrait américain d'ici un an, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus avait lui aussi annoncé de premières mesures il y a quelques semaines, comme un moratoire sur les embauches, sans parler de licenciements. La Suisse avait ensuite affirmé lors du Conseil exécutif de l'institution que des contrats de consultants dans des pays en situation d'urgence avaient été gelés.

La Genève internationale pèse plus de 35'000 emplois et plusieurs milliards de francs. Or, les Etats-Unis alimentent en moyenne un quart de l'enveloppe des principales organisations internationales. A plus long terme, le gouvernement genevois estime que tous les acteurs internationaux doivent s'adapter aux nouvelles réalités. Il veut organiser rapidement une grande conférence pour discuter de l'avenir du multilatéralisme.