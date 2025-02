Un avion s'écrase au milieu de Sao Paulo et fait plusieurs morts

Un accident d'avion tragique à Sao Paulo a fait deux morts et six blessés vendredi. Un petit avion s'est écrasé sur une avenue très fréquentée, percutant un bus avant d'exploser. Les autorités enquêtent sur les circonstances de l'accident.

1/4 Un petit avion s'est écrasé au milieu d'une rue à Sao Paulo. Photo: IMAGO/Onzex Press e Imagens

AFP Agence France-Presse

Deux personnes sont mortes et six ont été blessées vendredi lors de la chute d'un petit avion qui a ensuite percuté un bus sur une avenue de la mégalopole Sao Paulo, au Brésil, ont indiqué les autorités locales.

L'accident a eu lieu vers 07h20 (10h20 GMT) sur l'une des artères les plus fréquentées de Barra Funda, un quartier de l'ouest de la plus grande ville brésilienne. L'avion avait décollé quelques minutes plus tôt de l'aéroport de Campo de Marte, également à Sao Paulo, et avait pour destination la ville de Porto Alegre (sud).

L'engin a explosé

Après sa chute, l'appareil, un King Air F90, a glissé sur plusieurs centaines de mètres avant d'exploser. Le pilote et un autre occupant de l'avion sont morts, a annoncé aux journalistes le chef des pompiers de Sao Paulo, Ronaldo Melo.

Avant l'explosion, l'avion a percuté un bus qui circulait sur l'avenue. Les passagers de ce bus sont parvenus à sortir à temps et six d'entre eux ont été blessés, selon les pompiers. Des images impressionnantes de la télévision locale ont montré une grande colonne de fumée s'échappant de l'avion.

Le Centre d'enquête et de prévention des accidents aéronautiques (Cenipa) se penche sur les circonstances de l'accident, pour établir notamment si le pilote avait tenté de réaliser un atterrissage d'urgence en pleine ville.