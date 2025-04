1/4 Le président américain Donald Trump reproche à ses partenaires commerciaux d'être injustes avec les Etats-Unis. Photo: Getty Images

Martin Schmidt

Les pauvres citoyens américains se font-ils arnaquer par le reste du monde? C'est en tout cas ce que Donald Trump reproche à ses partenaires commerciaux depuis plusieurs mois. Mercredi, le président américain a voulu remettre les pendules à l'heure en imposant d'importants droits de douane sur de nombreux pays. A partir du 9 avril, les produits suisses seront soumis à des droits de douane de 32%.

Trump justifie ce durcissement par les «pratiques commerciales déloyales d'autres pays». L'économiste politique David Bach n'est pas d'accord avec cet argument. «Ce qui est formidable dans notre système de commerce international, c'est justement que nous profitons dans un domaine et nos partenaires commerciaux dans un autre. Au final, tout le monde est gagnant», explique David Bach, également professeur au célèbre Institut international pour le développement du management (IMD) à Lausanne.

Ces règles du jeu se sont établies à l'échelle mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. Les pays ont ouvert leurs frontières et sont interdépendants sur le plan économique. «Ainsi, non seulement notre prospérité augmente, mais nous avons aussi plus de paix et de stabilité dans le monde», explique David Bach.

Stratégie perdante

Mais Trump se focalise uniquement sur le commerce des marchandises. Ce qui compte, ce sont les usines dans lesquelles les travailleurs produisent des biens tangibles. Lors de la présentation des droits de douane faramineux contre de nombreux partenaires commerciaux, il se tient dans la roseraie de la Maison Blanche, flanqué d'ouvriers d'usine.

Le président américain laisse complètement de côté le secteur des services, pourtant si fort aux Etats-Unis. «C'est peut être politiquement attractif pour Trump, mais les arguments ne sont pas valables. En s'attaquant au monde entier, Donald Trump fonce droit dans le mur», explique David Bach.

Fracturés en deux camps

David Bach a vécu 16 des 30 dernières années aux Etats-Unis et continue d'y entretenir des contacts étroits. Il explique: «Il y a actuellement deux camps aux Etats-Unis. L'écrasante majorité des experts et des dirigeants d'entreprise considèrent les droits de douane comme une terrible erreur, mauvaise pour l'économie américaine et l'influence mondiale des USA.»

De l'autre côté, il y a les habitants de régions comme la Rust Belt. Dans cet ancien bastion industriel du nord-est des Etats-Unis, d'innombrables emplois ont été perdus par le passé en raison des fermetures d'usines. «Ces gens se considèrent comme les perdants du commerce mondial. Ils sont donc favorables aux droits de douane et ils croient à la promesse de Trump de ramener l'industrie et les emplois en Amérique», explique l'économiste.

Un regard sur le premier mandat de Trump, de 2017 à 2021, montre toutefois une autre image: «A l'époque, ses droits de douane ont fait revenir peu d'emplois. A contrario, beaucoup plus d'emplois ont été perdus.»

La population américaine devra payer les pots cassés

L'augmentation des droits de douane entraînent toujours une hausse des prix. David Bach en est convaincu: «La population américaine va payer la facture de la guerre douanière.» D'une part, les Américains devront débourser plus d'argent pour les marchandises importées dans les magasins. D'autre part, les fabricants américains vont également réagir et augmenter leurs prix jusqu'à ce qu'ils soient à peine moins chers que la concurrence étrangère.

«Diverses études montrent qu'une famille moyenne aux Etats-Unis devrait dépenser entre 2500 et 5000 dollars de plus par an en raison des droits de douane», ajoute David Bach. Ces études se basent sur des droits de douane nettement plus bas.

Le reste du monde se rapproche-t-il?

David Bach est certain que la stratégie de Trump pourrait se retourner contre lui. «C'est un pari risqué. Trump surestime la puissance des Etats-Unis. Le pays n'est pas aussi central pour le commerce mondial que lui et ses conseillers le croient». Pour chaque dollar supplémentaire échangé avec les États-Unis, il y aurait 10 dollars de commerce supplémentaire dans le reste du monde.

«Les possibilités de croissance pour les entreprises européennes en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique sont incroyables.» Les droits de douane frappent durement le commerce mondial à court terme. Mais les pays pourraient trouver de nouveaux débouchés plus rapidement qu'on ne le pense, explique David Bach.

A condition que le reste du monde ne commence pas à se faire la guerre avec des droits de douane. Mais David Bach n'imagine pas que cela se déroulera ainsi. Il pense plutôt que les autres pays vont réduire les obstacles commerciaux réciproques et que les Etats-Unis perdront ainsi de l'importance à moyen terme.

Cette possibilité semble d'ailleurs en bonne voie de se produire. «Ces dernières semaines, plusieurs CEO m'ont dit que la politique américaine était devenue imprévisible et que les Etats-Unis ne seraient plus un site attractif pour eux, même après la fin du mandat de Trump», conclut David Bach.