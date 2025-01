Le Tchad et le Sénégal dénoncent les propos d'Emmanuel Macron

1/2 Les propos tenus par Emmanuel Macron lors de la Conférence des Ambassadrices et Ambassadeurs, font réagir. Photo: Aurelien MORISSARD

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement tchadien a exprimé sa «vive préoccupation suite aux propos tenus récemment par le Président de la République française, Emmanuel Macron, qui reflètent une attitude méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains», indique un communiqué du ministre tchadien des Affaires étrangères Abderaman Koulamallah lu à la télévision d'Etat lundi soir.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le Tchad a rompu fin novembre aux accords militaires qui le liaient à l'ancienne puissance coloniale. M. Koulamallah rappelle «qu'il n'a aucun problème avec la France» mais également que «les dirigeants français doivent apprendre à respecter le peuple africain».

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a quant à lui contesté lundi que le retrait annoncé des soldats français de son pays aurait donné lieu à des négociations entre Paris et Dakar et s'est inscrit en faux avec virulence contre des propos du président Emmanuel Macron sur l'engagement militaire français en Afrique.

«Une contribution limitée à des intérêts stratégiques»

M. Sonko a qualifié sur les réseaux sociaux de «totalement erronée» l'affirmation selon laquelle le départ annoncé de centaines de soldats français ferait suite à une proposition de la France qui aurait laissé aux pays concernés par une réorganisation de la présence militaire française la primeur d'annoncer de tels retraits.

La France a eu «raison» d'intervenir militairement au Sahel «contre le terrorisme depuis 2013», mais les dirigeants africains ont «oublié de nous dire merci», avait déclaré lundi le président Macron, estimant qu'"aucun d'entre eux» ne gèrerait un pays souverain sans cette intervention. «C'est pas grave, ça viendra avec le temps», a ironisé le président français, qui s'exprimait lors de la réunion annuelle des ambassadeurs de France.

« En 60 ans de présence, la contribution française a souvent été limitée à des intérêts stratégiques propres, sans véritable impact durable pour le développement du peuple tchadien Abderaman Koulamallah, ministre tchadien des Affaires étrangères »

Dans son communiqué, Abderaman Koulamallah souligne notamment le «rôle déterminant» de l'Afrique et du Tchad dans la libération de la France lors des deux guerres mondiales que «la France n'a jamais véritablement reconnu» ainsi que «les sacrifices consentis par les soldats africains».

«En 60 ans de présence, la contribution française a souvent été limitée à des intérêts stratégiques propres, sans véritable impact durable pour le développement du peuple tchadien», a t-il critiqué.

Une véritable indépendance

«Le peuple tchadien aspire à une souveraineté pleine et entière, à une véritable indépendance, et à la construction d'un État fort et autonome» a ajouté M. Koulamallah. Le Tchad avait annoncé par surprise le 28 novembre qu'il mettait fin à l'accord militaire entre Paris et N'Djamena, actant la fin de soixante ans de coopération militaire depuis la fin de la colonisation française.

Les opérations de retraits de l'armée française ont débutées en décembre. Le Tchad constituait le dernier point d'ancrage de la France au Sahel, avec environ un millier de soldats stationnés, principalement au camp Kossei dans la capitale tchadienne N'Djamena.

Des troupes et des avions de combat français ont été stationnés au Tchad quasiment sans discontinuer depuis l'indépendance en 1960, servant à la formation et l'entraînement des militaires tchadiens. L'ex-puissance coloniale a compté jusqu'à plus de 5000 militaires au Sahel dans le cadre de l'opération antijihadiste Barkhane, stoppée fin novembre 2022.

Des accords «complètement obsolètes»

Entre 2022 et 2023, quatre anciennes colonies françaises, le Niger, le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso, ont enjoint Paris à retirer son armée de leurs territoires, où elle était historiquement implantée et se sont rapprochées de Moscou.

Le mois dernier, à quelques heures d'intervalle, le Sénégal et le Tchad ont à leur tour annoncé le départ des militaires français de leur sol et officialisé une «réorganisation». En janvier, la Côte d'Ivoire a également annoncé que la base militaire française de Port-Bouet près d'Abidjan serait rétrocédée au pays.

Selon le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 2021, ces accords étaient «complétement obsolètes», face «aux réalités politiques et géostratégiques de notre temps».

En mai dernier se sont achevées à N'Djamena trois années de transition, avec l'élection de Mahamat Idriss Déby, porté au pouvoir par une junte militaire après la mort de son père Idriss Déby, tué par des rebelles au front en 2021. Menacé par des offensives rebelles, Déby père avait pu compter sur l'appui de l'armée française pour repousser celles-ci en 2008 puis en 2019.