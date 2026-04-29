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Le président l'assure!
Les Américains seront sur la Lune d'ici à la fin du mandat de Trump

Donald Trump a affirmé mercredi à la Maison Blanche qu’un retour sur la Lune d’ici 2029 était possible. La Nasa vise un alunissage en 2028, mais des retards liés aux alunisseurs inquiètent les experts.
Publié: 20:46 heures
Donald Trump assure que des Américains seront de retour sur la Lune avant la fin de son mandat début 2029.
Photo: WireImage
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a dit mercredi croire en la possibilité de renvoyer des hommes sur la Lune d'ici à la fin de son mandat, lors d'un événement à la Maison Blanche en présence des astronautes de la mission Artémis II, qui a fait le tour de la Lune début avril. «On a de bonnes chances» d'y arriver, a répondu le président américain dont le second mandat s'achève début 2029. «On préfère ne pas l'affirmer catégoriquement (...) mais on est en avance sur le calendrier, donc on a de bonnes chances», a-t-il assuré.

La Nasa envisage aujourd'hui un tel alunissage en 2028, mais les experts s'inquiètent de potentiels nouveaux retards car les alunisseurs devant être employés sont encore en cours de développement.

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