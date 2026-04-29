Donald Trump a affirmé mercredi à la Maison Blanche qu’un retour sur la Lune d’ici 2029 était possible. La Nasa vise un alunissage en 2028, mais des retards liés aux alunisseurs inquiètent les experts.

Les Américains seront sur la Lune d'ici à la fin du mandat de Trump

Les Américains seront sur la Lune d'ici à la fin du mandat de Trump

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a dit mercredi croire en la possibilité de renvoyer des hommes sur la Lune d'ici à la fin de son mandat, lors d'un événement à la Maison Blanche en présence des astronautes de la mission Artémis II, qui a fait le tour de la Lune début avril. «On a de bonnes chances» d'y arriver, a répondu le président américain dont le second mandat s'achève début 2029. «On préfère ne pas l'affirmer catégoriquement (...) mais on est en avance sur le calendrier, donc on a de bonnes chances», a-t-il assuré.

La Nasa envisage aujourd'hui un tel alunissage en 2028, mais les experts s'inquiètent de potentiels nouveaux retards car les alunisseurs devant être employés sont encore en cours de développement.