Trump croyait pouvoir apprivoiser Poutine, il n'en est rien

Un fossé se creuse entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Photo: AFP

Daniel Kestenholz

Donald Trump a toujours été convaincu que Vladimir Poutine collaborerait aux efforts de paix en Ukraine. Mais il commence visiblement à se rendre compte qu'il n’est pas si facile d’apprivoiser le chef du Kremlin. Et le président américain semble perdre patience.

Vladimir Poutine a en effet intensifié ses efforts pour saper la légitimité du gouvernement ukrainien au milieu des pourparlers de cessez-le-feu. Le président russe persiste dans son récit qui dépeint les dirigeants ukrainiens comme illégitimes et incapables. La goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase: sa récente proposition de placer toute l’Ukraine sous administration des Nations unies et d’y organiser de nouvelles élections. Selon l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW), cette stratégie vise à mettre à mal les pourparlers de paix entre les Etats-Unis et leurs alliés et ainsi à empêcher la fin de la guerre.

Trump fulmine

Donald Trump s’est dit «très en colère» et «énervé» contre le président russe, selon une interview accordée dimanche à la journaliste de NBC Kristen Welker. «Poutine a attaqué la crédibilité du président ukrainien Volodymyr Zelensky et a commencé à parler d’une nouvelle direction en Ukraine», a fulminé le président américain, qui ambitionne de mettre un terme à la guerre.

Donald Trump a menacé d'imposer de nouvelles taxes, avec «des droits de douane secondaires sur tout le pétrole qui sort de Russie». L’objectif étant d’entraver les exportations de Moscou et réduire ses recettes en devises étrangères.

Vladimir Poutine est au courant de sa colère, a indiqué Donald Trump, qui affirme néanmoins toujours entretenir très bonnes relations avec le dirigeant du Kremlin. Et «la colère s’en ira vite», si le président russe fait ce que Washington demande, a-t-il fait savoir.

«N ous ne pouvons pas faire confiance à Poutine»

Le président finlandais Alexander Stubb était présent lors de la conversation avec la journaliste. «J’ai le sentiment que le président des Etats-Unis est à court de patience avec la Russie», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Alexander Stubb a mis en garde contre le «bluff» de Moscou. Selon lui, la seule chose que les Russes comprennent est le pouvoir. «En Finlande, nous savons que nous ne pouvons pas faire confiance à Poutine», a-t-il indiqué.

Trump menace aussi Zelensky

Visiblement très remonté dimanche, Donald Trump a également menacé Volodymyr Zelensky de conséquences s’il ne concluait pas l’accord sur les matières premières avec les Etats-Unis. Lors d’un vol à bord de l’avion présidentiel Air Force One, il a déclaré qu’il «aura de gros problèmes» si l’accord est refusé.

Après avoir pris connaissance de l’accord entre l’Ukraine et les Etats-Unis et peu avant sa signature, le président ukrainien n’a pas encore donné son aval. Il est encore trop tôt pour parler d’un accord dont les versions ont changé à plusieurs reprises, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Paris.