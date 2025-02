Cette astuce TikTok pour être plus confortable dans l'avion peut être mortelle

1/5 Des influenceurs présentent sur Tiktok une «astuce» censée faciliter le sommeil pendant les vols. Photo: Screenshot TikTok / @emilykrogsboel

Gabriel Knupfer

Ce n'est pas un scoop, de nombreux voyageurs ont du mal à dormir pendant les vols. La position assise les empêche de trouver le sommeil. C'est pourquoi, depuis quelques mois, une «astuce» promettant d'y remédier est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Sur ces vidéos, visionnées des millions de fois sur Tiktok et Instagram, les passagers posent leurs pieds sur le bord du siège et attachent leur ceinture de sécurité autour de leurs chevilles. Ainsi, les pieds ne peuvent pas glisser pendant le sommeil. Les influenceurs vendent cela comme un «lifehack», un conseil utile pour la vie.

«Danger de mort»

Seulement voilà: les professionnels de l'aviation sont horrifiés par ce «lifehack». «Cette tendance est dangereuse pour votre vie», avertit une hôtesse de l'air dans une autre vidéo, également publiée sur Tiktok. En cas de turbulences, il peut être vital pour les passagers d'être correctement attachés. Celles-ci peuvent survenir de manière inattendue et projeter à travers la cabine les passagers qui ne sont pas correctement attachés. C'est également dangereux pour les autres passagers.

En mai dernier, un vol Londres-Singapour a été pris dans de fortes turbulences et, en quelques secondes, l'avion a fait une chute de plus de 50 mètres. Ceux qui n'étaient pas attachés se sont écrasés contre le plafond, un passager a rapporté que les compartiments à bagages étaient cabossés. Conséquence: plus de 100 personnes ont été blessées. Un Britannique est même mort d'une crise cardiaque.

Les turbulences ont augmenté ces dernières années en raison du changement climatique. Et cette tendance va encore s'accentuer avec la hausse continue des températures moyennes. Ce n'est pas pour rien que l'on dit sur tous les vols: «La ceinture de sécurité doit toujours être bouclée lorsque vous êtes à votre place ou que le témoin de bouclage est allumé». Cela signifie que la ceinture doit être serrée autour des hanches, et non autour des pieds.

«Le personnel reste aux aguets»

Swiss n'a pas encore reçu d'informations selon lesquelles la tendance Tiktok serait plus fréquente à bord. «Notre personnel de cabine reste aux aguets et vérifie minutieusement si les règles de sécurité sont respectées», explique un porte-parole. «Si ce n'est pas le cas, nos membres d'équipage en parlent poliment, mais avec l'engagement qui s'impose, et rectifient le tir».

En outre, quiconque s'oppose aux instructions du personnel de cabine et ne boucle pas correctement sa ceinture lorsqu'il y est invité est passible de sanctions.