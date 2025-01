Nouveau challenge Tiktok pour les jeunes: l'intoxication au Paracétamol

Un défi TikTok pousse des jeunes à ingérer des doses massives de paracétamol pour rester hospitalisés le plus longtemps possible. Un jeu dangereux qui inquiète les autorités, le risque d'intoxication pouvant être fatal.

La dose de paracétamol pour les enfants est de 0.06 gramme par kilo par jour. Au-delà, le foie peut être gravement endommagé et le patient peut mourir. Photo: GETTY

Alerte au «paracétamol challenge», un nouveau défi aussi bête que dangereux et qui inquiète les autorités. Popularisé sur TikTok, ce challenge pousse les participants à ingérer une dose massive de paracétamol, un antidouleur couramment vendu sous le nom de Dafalgan en Suisse.

Le but? Rester hospitalisé le plus longtemps possible. Une tendance extrêmement risquée qui peut causer des dommages graves au foie, voire entraîner la mort.

En libre accès, mais pas anodin

Si le paracétamol est disponible sans ordonnance, il n’en reste pas moins dangereux en cas de surconsommation. Chez l’adulte, la dose maximale recommandée est de 3 à 4 grammes par tranche de 24 heures.

Pour un enfant, elle est fixée à 0,06 gramme par kilo et par jour. Au-delà de ces seuils, le foie peut subir des dommages irréversibles.

Les signes d’une intoxication sont variés: douleurs abdominales, nausées, troubles de la coordination et jaunissement de la peau. Il faut immédiatement contacter un médecin ou se rendre aux urgences si l'un de ces symptômes apparaît.

Un appel à la vigilance

Le médecin cantonal vaudois Karim Boubaker alerte sur la gravité de ce phénomène. «Il n’y a pas de cas pour le moment, précise le médecin. Mais en connaissant la capacité de résonance auprès des jeunes des réseaux sociaux, il nous a paru important d’agir pour les prévenir et les sensibiliser, tout comme les professionnels et la population, afin de préserver la santé des jeunes.»

Aux États-Unis, une personne est déjà décédée après avoir tenté ce «challenge», révèle la RTS. Dans le canton de Vaud, les pharmacies ont été prévenues et redoubleront de vigilance lors de la vente de paracétamol aux adolescents.

Les tendances reflétant mal-être et dépression sont pléthores sur le réseau social chinois. La scarification y est notamment mise en scène par des jeunes filles, glamourisant cette pratique d'auto-mutilation.