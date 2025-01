Le géant des réseaux sociaux TikTok ouvre une filiale en Suisse

Tiktok a désormais un site à Zurich. Photo: DUKAS

Thomas Benkö et Blicky IA

Le géant chinois des réseaux sociaux TikTok s’implante officiellement en Suisse. Comme le rapporte le portail Tippinpoint.ch, Tiktok Switzerland GmbH a été inscrite au registre du commerce le 24 janvier 2025. Mais que signifie cette expansion?

L’entreprise sera dirigée par Thomas Wlazik, responsable de la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) depuis Berlin. Son siège est domicilié au cabinet d’avocats Schellenberg Wittmer à Zurich, une pratique courante lors de nouvelles créations d’entreprises.

Selon le registre du commerce, TikTok veut «fournir des services dans le domaine de la technologie et des médias, en particulier en relation avec l'Internet et les applications mobiles». L’accent est mis sur le marketing, la publicité et les relations publiques. Fait intéressant, il est spécifiquement indiqué que l’entreprise n’aura pas pour but d’héberger, d’exploiter ou de gérer des plateformes de médias ou de distribution, y compris TikTok lui-même.

TikTok compte plus de 2 millions d'utilisateurs en Suisse

Reste à savoir si Tiktok se limitera à des activités commerciales en Suisse ou si des projets de développement logiciel sont également prévus. Contacté par Blick, le bureau berlinois de l’entreprise reste évasif: «L'Europe est un marché important pour nous et nous travaillons déjà avec succès avec des clients en Suisse. Cela se reflète maintenant dans l'inscription au registre du commerce.» Dans le milieu, on dit que TikTok aurait commencé à explorer le terrain zurichois il y a environ six mois.

Le potentiel du marché dans ce pays est en tout cas important. Selon TikTok, la communauté suisse compte 2,2 millions d'utilisateurs par mois.

Enregistrement officiel de la société : Inscription au registre du commerce. Photo: Help.ch

Avec cette implantation, Tiktok suit l’exemple d’autres géants de la tech comme Google, Meta, OpenAI ou encore Anthropic, déjà bien présents en Suisse.

Mais l’entreprise chinoise, filiale de Bytedance, est sous pression. Aux États-Unis, l’application a récemment été temporairement interdite, et tout semble indiquer qu’un rachat des activités américaines sera bientôt inévitable.