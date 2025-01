Londres fait part de ses «réelles inquiétudes» concernant TikTok

Londres exprime de réelles inquiétudes sur l'utilisation des données des Britanniques par TikTok, dont la maison mère est chinoise. Le ministre de la Technologie Peter Kyle se dit préoccupé par l'actionnariat et l'utilisation des données de l'application.

Le Royaume-Uni est inquiet de la gestion des données des utilisateurs de Tiktok. Photo: Getty Images

Londres a fait part jeudi de «réelles inquiétudes» quant à la manière dont les données de millions de Britanniques pourraient être utilisées par le réseau social TikTok, dont la maison mère est chinoise, sans toutefois parler d'interdiction comme aux Etats-Unis. «J'ai une réelle préoccupation sur l'actionnariat de TikTok. Je suis vraiment préoccupé par l'utilisation des données», a déclaré le ministre de la Technologie Peter Kyle dans les colonnes du quotidien britannique.

Craignant que Pékin puisse accéder aux données des utilisateurs ou tente de manipuler l'opinion en faveur de la Chine, le Congrès américain a ordonné au propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, de vendre ses activités aux Etats-Unis, sous peine d'interdiction, au nom de la sécurité nationale. La date limite était dimanche, et l'application n'a plus été accessible pendant quelques heures aux Etats-Unis, mais Donald Trump, à nouveau président depuis lundi, lui a accordé un délai supplémentaire de 75 jours.

Des menaces pèsent sur les données

Au Royaume-Uni, Peter Kyle n'a pas appelé à l'interdiction de TikTok: «C'est un produit désirable», a-t-il assuré, disant vouloir laisser «les jeunes libres» et «trouver le bon équilibre» vis-à-vis de l'application. «Nous appelons à la prudence» mais «il existe de nombreuses plateformes et diffuseurs traditionnels dont les décisions éditoriales entraînent (elles aussi) des biais», a-t-il affirmé.

«Nous continuons de surveiller les menaces qui pèsent sur nos données», a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère britannique de l'Innovation et de la Technologie. «Nous n'hésiterons pas à prendre des mesures si cela s'avère nécessaire pour protéger notre sécurité nationale», a-t-il ajouté. Ce porte-parole a également expliqué que le gouvernement continuait de «dialoguer avec TikTok, et d'autres entreprises, afin de comprendre leurs mesures pour garantir la sécurité des données britanniques».

Au Royaume-Uni, le service de TikTok «est fourni par une société enregistrée (dans le pays), soumise aux lois britanniques et réglementée par les régulateurs» nationaux, a réagi un porte-parole de TikTok auprès de l'AFP. En outre, «notre maison mère est détenue majoritairement par des investisseurs internationaux, principalement basés aux Etats-Unis», a-t-il ajouté. TikTok insiste sur le fait que le gouvernement chinois n'a aucune participation au sein de ByteDance et rappelle qu'elle a investi 10 milliards de livres (12 milliards d'euros) pour mettre en place un programme de sécurité des données au Royaume-Uni et sur le continent européen.