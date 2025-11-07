Le Pérou déclare la présidente mexicaine «persona non grata»

La crise Pérou-Mexique s’aggrave: le Parlement péruvien déclare la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum «persona non grata» pour ingérence, après l’asile accordé à l’ex-Première ministre Betssy Chavez.

Le Parlement péruvien déclare Claudia Sheinbaum «persona non grata» après l'asile à Betssy Chavez. Photo: IMAGO/aal.photo

AFP Agence France-Presse

La crise diplomatique entre le Pérou et le Mexique s'est encore aggravée jeudi, après que le Parlement péruvien a déclaré la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, «persona non grata» pour «ingérence inacceptable dans les affaires internes» du pays. Selon la motion présentée par des partis de droite, la dirigeante mexicaine a adopté une attitude hostile envers le Pérou depuis son arrivée au pouvoir en octobre 2024. Le texte a été approuvé par 63 voix et 33 contre.

Le Pérou a rompu lundi ses relations avec le Mexique dans la foulée de l'asile accordé à l'ancienne Première ministre Betssy Chavez, poursuivie pour le coup d'Etat manqué de décembre 2022 de l'ex-président Pedro Castillo. Depuis lundi, elle est réfugiée dans la résidence de l'ambassade du Mexique à Lima.

«C'est inacceptable»

«Il a été clairement établi qu'il y a une ingérence non seulement dans les propos et les déclarations de la présidente, qui portent atteinte à la nation péruvienne, mais aussi à travers ce récent épisode d'asile accordé à Mme Betssy Chavez», a déclaré le président du Parlement, Fernando Rospigliosi, lors d'une conférence de presse.

«Il est inacceptable que le gouvernement mexicain accorde l'asile à ce type de personnes. Il l'avait déjà fait auparavant pour l'épouse de Castillo», a ajouté Fernando Rospigliosi, du parti de droite Fuerza Popular. «Le Mexique n'est en aucun cas intervenu dans les affaires intérieures du Pérou», a de son côté réagi le ministère mexicain des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que cette déclaration était «motivée par de fausses allégations».

Les relations entre le Pérou et le Mexique ont commencé à se détériorer après la destitution de l'ancien président en décembre 2022, lorsque le président mexicain de l'époque, Andrés Manuel Lopez Obrador, avait accordé l'asile à l'épouse et aux enfants de Pedro Castillo.

Le Mexique affirme ses positions

Depuis, le gouvernement mexicain ne reconnaît aucune autorité péruvienne, et les deux pays ont rappelé leurs ambassadeurs. Le gouvernement mexicain avait immédiatement réagi à l'annonce de la rupture des relations par Lima, qualifiant cette décision d'"excessive et disproportionnée».

Il avait défendu l'asile accordé à Betssy Chavez comme un acte «conforme au droit international», affirmant qu'il ne constituait «en aucun cas» une ingérence dans les affaires internes du Pérou. Malgré la crise politique, les deux pays ont maintenu leurs échanges commerciaux bilatéraux.

Betssy Chavez est jugée aux côtés de Pedro Castillo depuis mars 2025 pour le délit présumé de rébellion. Le parquet réclame 25 ans de prison contre elle pour avoir participé, en tant qu'ancienne Première ministre, au plan de Pedro Castillo. Elle comparaissait libre, tandis que Pedro Castillo est en détention préventive depuis décembre 2022.

Le 7 décembre 2022, ce dernier dans un message télévisé avait annoncé sa décision de dissoudre le Parlement et de convoquer une Assemblée constituante. Ce jour-là, il devait être soumis à une motion de destitution pour des accusations présumées de corruption. Privé du soutien de l'armée, il avait finalement été révoqué par le Parlement, puis arrêté alors qu'il se rendait avec sa famille à l'ambassade du Mexique à Lima. Son épouse et ses deux enfants vivent depuis lors en exil au Mexique.