Après des mois de paralysie, le Kosovo se dirige vers de nouvelles élections. Le Parlement n'a pas réussi à former un gouvernement, mettant en péril des accords financiers cruciaux avec l'UE et la Banque mondiale.

Le Parlement échoue à nouveau à élire un gouvernement

Le Parlement échoue à nouveau à élire un gouvernement

Albin Kurti n'a pas réuni assez de voix mercredi après-midi. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le Parlement kosovar a échoué mercredi à élire un gouvernement, après des mois de crise politique et de paralysie institutionnelle, laissant entrevoir la convocation de nouvelles élections législatives pour mettre fin à cette situation. Le candidat présenté par le parti du Premier ministre sortant Albin Kurti n'a pas réuni assez de voix mercredi après-midi, trois semaines après son échec à obtenir la confiance du Parlement pour former un gouvernement.

«L'Assemblée n'a pas élu le gouvernement de la république du Kosovo», a déclaré le président du Parlement, Dimal Basha, juste après le vote des députés sur le gouvernement proposé par Glauk Konjufca. Au total, 56 députés ont voté pour, 53 contre, et 4 se sont abstenus. Il fallait obtenir 61 votes pour former un gouvernement.

Selon la Constitution kosovare, seuls deux scrutins sont autorisés : si le gouvernement n'est pas élu lors du deuxième, la présidente du pays doit dissoudre l'Assemblée et annoncer des élections, qui devront être organisées dans les 40 jours. Depuis les élections de février, le Kosovo est dans une impasse politique totale.

200 millions sur le point d'être perdus

S'il est arrivé en tête aux élections législatives du 8 février, le parti du Premier ministre sortant Albin Kurti, «Vetevendosje» (centre gauche) n'a pas obtenu assez de sièges pour former une majorité et le Parlement demeure extrêmement divisé. Aucune coalition n'a réussi à voir le jour, les députés ont mis des mois à élire leur président, et ont désormais définitivement échoué à élire un gouvernement.





Les conséquences pour le pays sont politiques mais aussi financières: avant de voter sur le gouvernement, l'Assemblée était appelée à ratifier un accord avec l'Union européenne et la Banque mondiale. Mais les députés d'opposition ne se sont pas présentés à la session.

«Si le Parlement ne ratifie pas les accords internationaux aujourd'hui, alors plus de 200 millions d'euros seront irrémédiablement perdus: 88 millions du plan de croissance de l'UE et plus de 120 millions d'euros des trois accords avec la Banque mondiale», avait auparavant prévenu sur Facebook le ministre sortant des Finances, Hekuran Murati.