Annonce de la famille Le journaliste et militant Bernard Cassen est décédé à 87 ans

Le journaliste et militant Bernard Cassen s'est éteint à 87 ans. Cofondateur d'Attac et du Forum social mondial, il a été un critique influent de la mondialisation néolibérale et un pilier du Monde diplomatique.

Publié: il y a 43 minutes