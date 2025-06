Jeanne Lovis, l'une des premières femmes à présenter le Téléjournal en Suisse, est décédée mardi 3 juin à l'âge de 87 ans. Figure emblématique de la télévision suisse, elle a présenté le journal pendant plus de 20 ans.

L'ancienne présentatrice du Téléjournal Jeanne Lovis est décédée à l'âge de 87 ans. Photo: RTS

Léa Perrin Journaliste Blick

Icône de l’audiovisuel en Suisse romande, Jeanne Lovis est décédée mardi à l’âge de 87 ans, a relayé la RTS mercredi 4 juin. Pendant plus de vingt ans, elle a été un visage familier du Téléjournal, marquant de son empreinte l’information télévisée.

Elle incarne une époque révolue de la TSR, lorsque les bulletins d'information étaient encore produits depuis Zurich. Jeanne Lovis compte parmi les premières femmes à avoir présenté le journal télévisé.

Dans un entretien accordé en janvier 2022 à l’émission Couleurs Locales de la RTS, elle évoquait ses débuts: «Les équipements étaient médiocres: le présentateur ou la présentatrice du journal était assis devant son bureau, face à une caméra fixe qui le ou la filmait tandis qu'il ou elle tournait les pages des textes qu'il ou elle avait rédigés.»

Vingt ans d’engagement journalistique

De 1976 jusqu’à la fin des années 1990, Jeanne Lovis a été au cœur de l’actualité pour les téléspectateurs romands. Après avoir quitté le petit écran en 1999, elle s’est tournée vers l’écriture.

Elle a publié plusieurs livres, où elle partageait des souvenirs et réflexions: «J'ai voulu mettre sur papier de petits textes que j'appelle des éclats de la mémoire, des choses un peu singulières, surréalistes et surprenantes qui me revenaient.»