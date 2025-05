Le célèbre youtubeur MrBeast suscite la colère des Mexicains

Le célèbre youtubeur MrBeast crée la controverse au Mexique après avoir filmé dans des sites mayas protégés. Sa vidéo, vue plus de 56 millions de fois, soulève des questions sur l'accès privilégié aux zones archéologiques normalement restreintes.

Le youtubeur MrBeast crée la controverse au Mexique après avoir filmé dans des sites protégés. (Capture d'écran YouTube)

AFP Agence France-Presse

Une visite du youtubeur américain MrBeast sur des sites archéologiques emblématiques du Mexique a suscité une polémique et poussé la présidente Claudia Sheinbaum à demander mercredi des précisions sur les conditions d'obtention du permis lui ayant permis d'accéder à ces lieux.

MrBeast compte 394 millions d'abonnés sur YouTube et sa vidéo intitulée «J'ai exploré des temples vieux de 2000 ans», publiée le 10 mai, a déjà été visionnée plus de 56 millions de fois.

Dans la vidéo, le youtubeur visite les cités mayas de Calakmul, Chichen Itzá et Balamcanché, dans le sud-est du Mexique. En entrant à l'intérieur d'une pyramide en pleine jungle, il déclare: «Personne ne s'aventure où nous sommes. Je n'arrive pas à croire que j'aie pu faire ça», ce qui a suscité des critiques de nombreux internautes.

«Il manque de respect»

L'un d'eux a commenté: «De quels privilèges bénéficie cet étranger pour filmer dans des lieux où même nous, les Mexicains, n'avons pas accès ?». «Il manque de respect envers la culture juste pour des likes», a déclaré une internaute.

Cependant, certains de ses abonnés ont salué le contenu et ont souligné que la célébrité avait toujours agi avec respect. Mais la présidente Sheinbaum a rappelé mercredi que ces lieux étaient protégés par l'Institut National d'Archéologie et d'Histoire (INAH).

«Les informations indiquent qu'il avait une autorisation de l'INAH, et maintenant l'INAH doit préciser sous quelles conditions ce permis a été délivré. Et si le permis n'a pas été respecté, quelles sanctions en découleront», a-t-elle déclaré.

L'INAH a affirmé que le contenu avait été produit via des demandes officielles auprès du Secrétariat Fédéral du Tourisme et des gouvernements des États de Yucatán et de Campeche, où se trouvent les vestiges.

L'institut a précisé que certaines zones visitées par MrBeast n'étaient pas habituellement accessibles au public, bien qu'elles puissent être atteintes par le biais de visites programmées. «À tout moment lors des enregistrements, du personnel de l'institut a supervisé le respect des mesures de précaution et de sécurité, afin qu'il n'y ait aucun impact sur le patrimoine archéologique», a ajouté l'institut.