Face à la crise des feux de forêt, le gouvernement canadien envoie des renforts militaires à Terre-Neuve. La situation reste critique avec des vents forts prévus et aucune pluie à l'horizon.

Le Canada envoie son armée lutter contre les feux de forêt

Vue aérienne de l'incendie de forêt de Wesley Ridge sur l'île de Vancouver en Colombie-Britannique, Canada, le 1er août 2025 Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le Canada va déployer des militaires et des membres de sa garde côtière dans la province la plus à l'est du pays ravagée par d'importants feux de forêt, qui ont conduit jeudi à de nouvelles évacuations. Comme dans plusieurs autres régions du Canada, la province de Terre-Neuve subit cette année une saison des feux de forêt dévastatrice, qui a forcé plusieurs centaines d'habitants à quitter leur logement.

«J'ai approuvé une demande urgente d'aide fédérale de la province de Terre-Neuve-et-Labrador en raison des feux de forêt», a déclaré sur X la ministre de la Gestion des urgences, Eleanor Olszewski, tard mercredi soir. «L'aide est en route». Les forces armées canadiennes, la garde côtière ainsi que des partenaires humanitaires vont ainsi aider à l'évacuation des résidents, au transport d'équipement et de biens essentiels ainsi que pour combattre les flammes sur le terrain.

Et le pire est peut-être encore à venir parce qu'aucune précipitation n'est prévue à court terme et que des vents forts pourraient compliquer les efforts de pompiers, qui s'acharnent principalement sur trois feux. À l'autre bout du pays, sur l'île de Vancouver dans l'océan Pacifique, là aussi les feux dévorent les terres à un rythme alarmant et entraînent des évacuations.

Des conditions météo extrêmes

Le Manitoba, au centre, subit de son côté la pire saison des 30 dernières années, selon les autorités. Plus de 400 incendies y ont été répertoriés depuis le début de l'année. Le Canada, qui compte plus de 41 millions d'habitants, a enregistré sept millions d'hectares brûlés depuis le début de l'année, soit une superficie plus grande que la Croatie.

Le pays, se réchauffant deux fois plus rapidement que le reste de la planète, est confronté à de plus en plus d'événements météorologiques violents. Liée au changement climatique d'origine humaine, la hausse des températures entraîne moins de neige, des hivers plus courts et plus doux, et des conditions estivales plus précoces qui favorisent les incendies, selon les experts.