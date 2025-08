Un incendie déclenché au Canada… par un poisson tombé du ciel

Un incident insolite s'est produit près d'Ashcroft, dans l'ouest du Canada. Un poisson lâché par un rapace a touché une ligne électrique, provoquant un feu de broussailles et une brève panne d'électricité.

Le feu à Ashcroft a pu être rapidement maîtrisé en raison de l'absence de vent. Photo: Keystone/AP

ATS Agence télégraphique suisse

Un poisson tombé du ciel, lâché par un rapace et qui a touché une ligne électrique, a provoqué un feu de broussailles et une brève panne d'électricité dans l'ouest du Canada. L'incident, qui fait les délices de la presse canadienne, a eu lieu jeudi près d'Ashcroft.

«Une enquête rapide a permis de déterminer la cause de cet incendie: un poisson. Oui, vous lisez bien: un poisson auquel il est arrivé quelque chose d'incroyable», s'amuse sur sa page Facebook le service des pompiers d'Ashcroft.

Le rapace «voulait essayer le poisson grillé»

D'après eux, un balbuzard pêcheur, une espèce de rapace, se serait emparé de sa proie dans une rivière à 3 km avant de la laisser tomber en plein vol sur une ligne électrique. Le contact du poisson avec les fils électriques aurait alors provoqué une étincelle et de petites braises qui auraient elles-mêmes enflammé les broussailles et herbes sèches au sol.

Autre piste, spéculent les pompiers non sans humour: le rapace «en avait assez du poisson cru et voulait essayer le poisson grillé». Leurs photographies montrent effectivement le poisson mort à terre, la carcasse brûlée. Le balbuzard pêcheur s'en est sorti indemne et a poursuivi son vol, plaisantent encore les pompiers.

Ils se félicitent plus sérieusement que l'absence de vent la semaine dernière ait permis de maîtriser rapidement le foyer complètement insolite dans l'Ouest canadien, régulièrement la proie, l'été, d'importants feux de forêt.