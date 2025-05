La percée dans les négociations entre la Russie et l’Ukraine n’a pas eu lieu. Dans une interview télévisée, le président américain Donald Trump déclare envisager des sanctions en cas d'absence d’accord. «Ce serait destructeur pour la Russie», menace le président.

Trump menace Poutine de sanctions après l'échec des pourparlers entre Moscou et Kiev

1/7 Trump s'est à nouveau exprimé dans une interview sur sa relation avec le chef du Kremlin. Photo: Anadolu via Getty Images

Janine Enderli

Les récentes négociations entre la Russie et l’Ukraine à Istanbul n’ont apporté aucun progrès concret vers la paix, et la situation reste tendue. Alors que la Russie est entrée dans les discussions avec des exigences maximalistes, réclamant la cession de territoires ukrainiens, des responsables ukrainiens affirment que Moscou a menacé d’une «guerre sans fin». Nous sommes loin de la désescalade espérée.

Le président américain Donald Trump s’est exprimé vendredi soir dans une interview accordée à la chaîne de télévision «Fox News» au sujet des derniers développements, et il semble de plus en plus agacé par les allers-retours constants dans le processus de négociations.

Il envisage désormais des mesures plus fermes. «Honnêtement, j’imposerai des sanctions si nous n’arrivons pas à un accord», a-t-il déclaré. Et d'ajouter: «Ce serait catastrophique pour la Russie, car leur économie est déjà en difficulté et les prix du pétrole sont bas.»

« Chaque heure coûte des vies humaines Leonid Sloutski »

Les pourparlers à Istanbul étaient les premières négociations directes entre les parties en conflit depuis 2022. Bien qu’aucun plan concret pour de futures discussions n’ait été arrêté, la Russie et la Turquie, qui joue un rôle de médiatrice, s’attendent à d’autres rencontres, selon les délégations après les négociations.

À la télévision d’État russe, le président de la commission des affaires étrangères du Parlement russe, Leonid Sloutski, a évoqué une décision prochaine concernant un nouveau cycle de discussions. «L’évaluation prendra des heures, au plus quelques jours», a déclaré Leonid Sloutski. Ensuite, un nouveau rendez-vous pourra être discuté avec la partie adverse. Il n’y aurait aucune raison de perdre du temps. «Chaque heure coûte des vies humaines», a-t-il déclaré. Dès la deuxième série de négociations, une issue «décisive» pourrait être atteinte.

Un accord doit être trouvé

La partie ukrainienne ne s'est pas encore exprimée à ce sujet. Dans l'interview accordée à «Fox News», Trump a de nouveau souligné que son implication personnelle était indispensable pour parvenir à un accord. «Je ne pense pas qu'un accord puisse être trouvé autrement. Il y a beaucoup de haine des deux côtés.» Trump a ensuite fait référence à sa «très bonne relation» avec le chef du Kremlin, et a souligné: «Je pense que nous allons conclure un accord. Nous devons nous réunir. Je pense que nous allons probablement le planifier».

Poutine donne le change

Le président américain a également spéculé sur l'état d'esprit de Poutine et a déclaré: «Il n'a pas l'air bien, mais il veut en donner l'impression. Je pense qu'il est fatigué de tout cela». Trump avait déjà menacé à la mi-mars de prendre des sanctions secondaires contre les exportations de pétrole russe si Poutine ne cédait pas lors des négociations. Reste à savoir si cela se produira effectivement maintenant.

Dans l'interview, Trump a également parlé de sa relation avec Zelensky. Il a réaffirmé que les cartes n'étaient pas entre les mains de Zelensky. «Regardez, il a une armée massive contre laquelle il doit se battre. C'est ce que je lui ai dit à maintes reprises.»