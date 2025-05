Bruce Springsteen sort un album anti-Trump

«Land of hope and dreams»

Le «Boss» est en croisade contre Donald Trump et son administration. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Bruce Sprinsgteen a sorti mercredi un mini album live, «Land of hope and dreams». Il comprend son message contre le gouvernement «corrompu» de Trump qui lui a valu dernièrement des insultes du président américain. «Land of hope and dreams», qui vient d'atterrir sur les plateformes de streaming, comprend quatre chansons enregistrées en concert à Manchester, au Royaume-Uni, le 14 mai dernier, accompagnées pour certaines du discours très politique du rocker, engagé à gauche.

«L'Amérique que j'aime, l'Amérique sur laquelle j'ai écrit, source d'espoir et de liberté depuis 250 ans, est aux mains d'un gouvernement corrompu, incompétent et perfide», lance-t-il notamment, demandant à ses spectateurs de «monter la voix contre l'autoritarisme pour laisser la liberté triompher.» «En Amérique, ils persécutent des gens parce qu'ils exercent leur droit à la liberté d'expression et expriment leur désaccord», ajoute-t-il, allusion possible à l'étudiant et figure du mouvement propalestinien de l'université Columbia Mahmoud Khalil, en détention depuis plus de deux mois.

Trump en guerre contre les stars pro-démocrates

Ces prises de position sur scène ont valu au rockeur d'être traité de «connard» par Donald Trump vendredi dernier. «Je vois que Bruce Springsteen, complétement surcoté, est allé dans un pays étranger pour mal parler du président des Etats-Unis», a écrit le président républicain sur son réseau Truth social, ajoutant que ce «pruneau desséché (...) devrait SE LA FERMER».

Accusé par ses critiques d'avoir lancé une offensive sans précédent dans l'histoire récente des Etats-Unis contre la liberté d'expression, notamment dans les universités et à travers ses attaques contre les médias, Donald Trump a aussi annoncé lundi vouloir lancer une «enquête majeure» sur les soutiens reçus de la part de célébrités par son ancienne rivale Kamala Harris. Outre Spingsteen, il s'en est pris à des chanteuses stars comme Beyoncé ou Taylor Swift, qui avaient appelé à voter pour la démocrate.