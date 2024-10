Bruce Springsteen chante pour Harris et attaque Trump

Bruce Springsteen vient donner un coup de main à la candidate démocrate à la présidence, la vice-présidente Kamala Harris, jeudi à Clarkston en Géorgie. Photo: Mike Stewart

ATS Agence télégraphique suisse

Voix de l'Amérique ouvrière et déclassée, Bruce Springsteen est l'une des nombreuses célébrités ralliées par les démocrates pour mobiliser les électeurs à moins de deux semaines d'une élection extrêmement serrée.

«Elle fait campagne pour être la 47e présidente des Etats-Unis. Donald Trump fait campagne pour être un tyran américain», a-t-il déclaré sur la scène d'un meeting à Clarkston, en Géorgie, avant que Barack Obama et Kamala Harris ne prennent la parole.

Donald Trump «ne comprend pas ce pays, son histoire et ce que ça veut dire qu'être vraiment américain» a encore déclaré la rock-star, justement connue pour des tubes sur le rêve américain et ses failles, comme «Born in the USA».