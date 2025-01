Donald Trump a symboliquement nommé ylvester Stallone, Mel Gibson et John Voight «ambassadeurs» à Hollywood. Les trois acteurs seront les «yeux et oreilles» du futur président dans une industrie cinématographique majoritairement pro-démocrate.

Sylvester Stallone sera «les yeux et les oreilles» de Trump à Hollywood

Avec Mel Gibson et John Voight

1/4 Pour Sylvester Stallone (d.), Trump est le nouveau «George Washington». Les voici ensemble, en novembre 2024. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Les acteurs controversés Sylvester Stallone, Jon Voight et Mel Gibson ont été faits symboliquement jeudi «ambassadeurs» à Hollywood pour être «les yeux et les oreilles» du futur président dans une industrie du cinéma très majoritairement prodémocrate. Stallone, un New-Yorkais de 78 ans qui a incarné «Rambo» et «Rocky», a inauguré un gala du président élu mi-novembre dans son fief de Mar-a-Lago en Floride.

Jon Voight, 86 ans, avait été décoré de la médaille nationale des Arts lors du premier mandat de Donald Trump. Quant à l'acteur et réalisateur Mel Gibson, il est à 69 ans un ultraconservateur assumé depuis des décennies. «J'ai l'honneur d'annoncer que Jon Voight, Mel Gibson et Sylvester Stallone seront des ambassadeurs particuliers dans cet endroit majeur, mais très agité, qu'est Hollywood, en Californie», a écrit sur son réseau Truth Social le milliardaire républicain qui retourne lundi à la Maison Blanche.

Trois comédiens controversés

Les trois hommes, multirécompensés par l'industrie du cinéma, comptent à eux seuls dix nominations aux Oscars et trois de ces trophées. Ils «me serviront d'émissaires spéciaux avec l'objectif de refaire d'Hollywood – qui a perdu beaucoup en quatre ans au profit de pays étrangers – un endroit plus grand, meilleur et plus fort qu'il ne l'a jamais été!», a martelé Donald Trump.

Jon Voight, père de la superstar Angelina Jolie, avait fait la Une en 2020 de la rubrique faits divers lorsque l'acteur Frank Whaley l'avait accusé de l'avoir giflé sur un tournage. Dans une industrie du cinéma très majoritairement prodémocrate, John Voight est connu pour son soutien de la première heure à Donald Trump.

Mel Gibson, également Irlandais et qui a grandi en Australie, a été accusé d'antisémitisme, de racisme, d'homophobie, d'alcoolisme et de violence conjugale. Enfin Stallone, pour lequel Donald Trump est le «second George Washington», a été accusé d'agressions sexuelles à la fin des années 1980, qu'il a toutes démenties et qui n'ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires.

Industrie majoritairement pro-démocrate

«Ces trois personnalités pleines de talents seront mes yeux et mes oreilles et je ferai ce qu'elles me suggèreront. Il s'agira de retrouver, comme pour les Etats-Unis d'Amérique, l'Age d'or d'Hollywood!», a conclu le républicain. Ce dernier deviendra le 20 janvier le premier président de l'histoire du pays à avoir été condamné au pénal.

Le futur président de 78 ans est rejeté par nombre de stars de la musique et du cinéma. A l'instar de Taylor Swift, Beyoncé, Bruce Springsteen et George Clooney qui ont soutenu la vice-présidente démocrate Kamala Harris à la présidentielle.