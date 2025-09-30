Des drones repérés à un aéroport norvégien

La police norvégienne a été informée mardi soir de la présence de plusieurs drones à l'aéroport de Brønnøysund. Apparemment, les objets volants ont même vrombi devant la tour de contrôle du petit aéroport.

Marian Nadler

Selon la police norvégienne, plusieurs drones ont été aperçus à proximité de l’aéroport de Brønnøysund. Vers 21h50, ils se trouvaient si près des pistes que la tour de contrôle a pu les observer à l’œil nu.

«Nous avons mené des recherches. Nous avions reçu des signalements faisant état de drones si proches de l’aéroport que le personnel de la tour pouvait les voir», a déclaré Kai Eriksen, chef des opérations de la police du district de Nordland, cité par le journal local Brønnøysunds Avis. Déjà vendredi, des drones avaient été repérés dans une zone interdite autour de l’aéroport.

Pas le premier incident

Ce n’est pas un cas isolé. Il y a huit jours, de grands drones avaient été détectés au-dessus de l’aéroport d’Oslo, provoquant sa fermeture temporaire. Une semaine plus tôt déjà, le trafic de l’aéroport de la capitale avait été interrompu pour les mêmes raisons. Deux ressortissants de Singapour avaient alors été arrêtés. Depuis, les autorités redoublent de vigilance face aux drones d’origine inconnue.

L’aéroport de Brønnøysund accueille chaque année environ 90'000 passagers, dont plus de 15'000 empruntent l’hélicoptère. La ville elle-même compte à peine un peu plus de 5000 habitants.