La NASA a des photos et des infos sur le gros astéroïde YR4, un temps à risque de heurter la Terre en 2032. Mercredi, sa taille est comparée à celle d'un immeuble de 10 étages. Il ne touchera pas la Terre, mais une probabilité subsiste pour une collision avec la Lune.

1/2 C'est le dernier moment pour que la Nasa observe l'astéroïde YR4. L'agence a pu le mesurer plus précisément: environ 60 mètres. Photo: NASA

Léo Michoud Journaliste Blick

Un aperçu plus précis du fameux astéroïde «2024 YR4». C'est ce qu'a proposé l'agence spatiale américaine (NASA), ce mercredi 2 avril. Après des semaines d'observation de sa trajectoire, le risque d'impact avec la terre a pu être écarté, du moins réduit à une probabilité suffisamment faible.

A l'aide du télescope James Webb, actuellement en orbite autour du Soleil, la NASA a pu photographier et mesurer plus précisément l'astéroïde. «La taille d'YR4 est maintenant estimée entre 53 et 67 mètres de long, soit environ un immeuble de 10 étages, indique la mise à jour du Bureau de coordination de la défense planétaire (PDCO). L'estimation précédente de 40 à 90 mètres était dérivée de mesures de lumière visible effectuées depuis des télescopes terrestres.»

Un risque d'impact de la Terre à la Lune

Avec un risque de frapper notre planète en 2032 estimé à 3,1% en février dernier, YR4 a atteint le niveau le plus haut depuis le début de la surveillance. Un contact avec la Terre aurait pu faire des dégâts «500 fois plus puissant que la bombe d'Hiroshima» selon la NASA.

Le risque de heurter la Terre est désormais presque nul, mais il reste un risque que l'astéroïde entre en contact avec la Lune. Sur la base des données du télescope lointain, cette probabilité est actuellement estimée à 3,8%. «Il y a encore 96,2 % de chances que l'astéroïde manque la Lune, rassure la NASA. Dans le cas où l'astéroïde entrerait en collision avec la Lune, il ne modifierait pas son orbite.»

Dès la mi-avril, l'objet stellaire sera «trop éloigné et trop peu lumineux pour être observé par des télescopes terrestres». Mais James Webb continuera sa surveillance.