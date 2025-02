500 fois la bombe d'Hiroshima Le risque qu'un astéroïde s'écrase sur la Terre est le plus élevé jamais enregistré

Un astéroïde récemment découvert présente un risque de 3,1% de frapper la Terre en 2032, le plus élevé jamais enregistré. Estimé entre 40 et 90 mètres de large, son impact pourrait être 500 fois plus puissant que la bombe d'Hiroshima, selon la NASA.