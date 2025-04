Deux astronautes américains, de retour sur Terre après neuf mois dans l'espace, se disent prêts à repartir avec le vaisseau Boeing Starliner. Lors d'une conférence de presse de la NASA, ils ont partagé leur expérience et leur confiance dans l'amélioration du vaisseau.

Les deux astronautes américains ont été bloqués plusieurs mois dans l'espace. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Fraîchement rentrés sur Terre après avoir passé plus de neuf mois coincés dans l'espace, deux astronautes américains ont assuré lundi être prêts à repartir avec le vaisseau de Boeing à l'origine de leurs péripéties. «Nous allons faire en sorte que ça fonctionne», a assuré Butch Wilmore, l'un des deux vétérans de l'espace au cœur de ce feuilleton spatial, lors d'une conférence de presse de la Nasa.

Accompagné de sa collègue Suni Williams avec qui il menait le vol test du vaisseau de Boeing, et de leur compatriote Nick Hague parti à leur rescousse, il est revenu lors de cette première prise de parole publique sur leur séjour prolongé dans l'espace et leur retour tant attendu, survenu le 18 mars. «Je peux vous dire que revenir de l'espace sur Terre et traverser l'atmosphère à l'intérieur d'une boule de feu (...), ça fait étrange!», a ainsi raconté ce vétéran de l'espace, âgé de 62 ans, sous les rires de ses acolytes.

«Regarder vers l'avant»

Initialement partis en juin dernier pour une mission de huit jours à bord du vaisseau Starliner de Boeing, Butch Wilmore et Suni Williams avaient vu leur séjour dans la Station spatiale internationale (ISS) s'éterniser après que des défaillances eurent été détectées sur l'appareil.

Ces problèmes techniques avaient poussé la Nasa à décider à l'été de renvoyer le vaisseau à vide et à confier leur retour à l'entreprise SpaceX d'Elon Musk, un camouflet pour le constructeur Boeing. La capsule était revenue sur Terre sans problème. «Nous sommes tous responsables» des problèmes rencontrés lors de ce vol habité inaugural, a insisté lundi Butch Wilmore, tout en assurant vouloir «regarder vers l'avant». «C'est un excellent vaisseau spatial», a abondé sa collègue Suni Williams, indiquant que les équipes travaillaient activement sur les «quelques éléments qui doivent être corrigés».

«Très reconnaissante»

Leur périple de plus de neuf mois dans l'ISS leur a valu la sympathie du public, mais aussi plus récemment une attention politique accrue, le président américain, Donald Trump, ayant accusé son prédécesseur Joe Biden d'avoir volontairement «abandonné» les deux infortunés et s'étant engagé à les «secourir».

Sans revenir sur cette polémique, les deux compagnons d'infortune ont réassuré lundi avoir bien vécu leur séjour prolongé et avoir été préparés à ce type d'inattendu. «Je suis très reconnaissante de l'attention des gens», a déclaré Suni Williams. Et d'espérer avoir transmis un message de «résilience» aux plus jeunes: «Vous savez, parfois il faut savoir prendre des virages» afin «d'en tirer le maximum».