La Syrie fait état d'un raid israélien dans le sud du pays

Chareh annonce transférer aux druzes le maintien de la sécurité à Soueida

Le président syrien Ahmad al-Chareh a annoncé jeudi le transfert «à des factions locales et des cheiks druzes» la responsabilité du maintien de la sécurité à Soueida (sud), théâtre de sanglants affrontements communautaires depuis dimanche.

Dans un discours télévisé, Ahmad al-Chareh a promis de faire «rendre des comptes» aux auteurs d'exactions contre les druzes, a condamné le «ciblage à grande échelle d'infrastructures civiles et gouvernementales» syriennes par Israël, et a salué la médiation américaine, turque et de pays arabes qui a selon lui «sauvé la région d'un sort inconnu».

Source: AFP