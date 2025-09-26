Le président américain Donald Trump a imposé jeudi des droits de douane de 100% pour cent sur tous les médicaments brevetés importés aux Etats-Unis. Des exceptions sont prévues pour les entreprises qui délocaliseraient leur production sur sol américain.

Trump impose des droits de douane de 100% sur les médicaments de marque ou brevetés

Donald Trump a mis ses menaces contre l'industrie pharmaceutique à exécution. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi de nouveaux droits de douane sur les médicaments, les camions et les meubles produits hors des Etats-Unis. A partir du 1er octobre, «nous appliquerons une taxe de 100% sur tout produit pharmaceutique de marque ou breveté, sauf si une entreprise CONSTRUIT son usine pharmaceutique en Amérique», a écrit le milliardaire républicain sur sa plateforme Truth Social.

Le secteur de la pharma helvétique avait, jusqu'ici, échappé aux 39% de droits de douane imposés par l'administration Trump à la Suisse. Mais l'industrie pharmaceutique suisse se savait sous la menace de droits de douane. Donald Trump avait ainsi donné aux groupes pharmaceutiques jusqu'à fin septembre pour baisser les prix des médicaments importés et avait menacé, dans le cas contraire, de taxer massivement l'industrie jusqu'ici exemptée de droits de douane.

Novartis veut faire baisser les prix aux Etats-Unis

Le groupe pharmaceutique suisse Novartis s'efforce de faire baisser les prix des médicaments aux Etats-Unis. Novartis collabore avec le gouvernement et tente de «trouver des solutions constructives», a déclaré le directeur général du groupe Vas Narasimhan dans une interview publiée samedi dans la «Neue Zürcher Zeitung». Il a mis les pays hors des Etats-Unis devant leurs responsabilités en demandant une part plus importante pour les innovations. En Suisse notamment, les prix des médicaments sont bien trop bas, avait-il déclaré.

Face à la politique douanière américaine, des discussions ont eu lieu lundi entre le Conseil fédéral et l'industrie pharmaceutique. Le ministre de l'économie, Guy Parmelin, a parlé d'un échange «constructif», sans toutefois donner d'indications concrètes. Interrogée sur une éventuelle augmentation du prix des médicaments en Suisse, la ministre de la santé, Elisabeth Baume-Schneider, a répondu que la question n'était pas là, mais qu'il s'agissait plutôt de savoir «comment nous travaillons à valoriser la place pharmaceutique suisse en étant en accord avec le mandat du Parlement et la base légale actuelle.»

Les objectifs de Trump

Les droits de douane sur les produits pharmaceutiques entraînent une hausse des prix. Mais selon Fredy Hasenmaile, économiste en chef de Raiffeisen, le gouvernement américain poursuit deux objectifs: outre la baisse des prix des médicaments, il s'agit de rapatrier la production aux Etats-Unis.

Ces deux approches sont contradictoires, avait déclaré Freddy Hasenmaile à l'agence économique AWP. Selon l'économiste, les mesures douanières ne sont pas un moyen approprié pour rapatrier durablement la production aux Etats-Unis. La construction de nouveaux sites de production prend des années, coûte cher et le processus d'autorisation est long et complexe.

Roche et Novartis prévoient d'investir

Les deux géants pharmaceutiques suisses Novartis et Roche avaient déjà annoncé au printemps des investissements aux Etats-Unis afin de se prémunir contre d'éventuelles barrières douanières. Novartis a annoncé qu'il allait investir 23 milliards de dollars dans des usines et des laboratoires de recherche supplémentaires aux Etats-Unis au cours des cinq prochaines années. Roche veut même dépenser 50 milliards pour l'augmentation de ses capacités au cours de la même période.

L'industrie pharmaceutique est le moteur de la croissance en Suisse, elle génère près de 10% du produit intérieur brut et contribue depuis 2020 à environ 40% de la croissance économique annuelle. Elle génère plus de la moitié de toutes les exportations.

Camions et meubles aussi touchés

Dans une publication distincte, le président américain a également annoncé des droits de douane de 25% sur «tous les poids lourds fabriqués dans d'autres régions du monde». Une mesure qui doit selon lui soutenir les fabricants américains de camions tels que «Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks et autres». Donald Trump a expliqué que ces droits de douane sur les camions poids lourds étaient motivés par «de nombreuses raisons, mais surtout, à des fins de sécurité nationale!»

Au printemps, l'administration Trump avait lancé une enquête pour déterminer si les importations de camions étrangers constituaient une menace pour «la sécurité nationale». Le magnat de l'immobilier compte également imposer des droits de douane sur de nombreux meubles. «Nous appliquerons une taxe de 50% sur tous les meubles de cuisine, les lavabos de salle de bain et les produits associés», à partir du 1er octobre, et «une taxe de 30% sur les meubles capitonnés», a-t-il écrit.