Alors que les Etats-Unis continuent d'imposer de grandes restrictions commerciales, la Chine renforce son influence. Une experte de l'université de Zurich voit à présent Pékin comme un partenaire international de plus en plus crédible.

Trump veut affaiblir la Chine, mais sa politique pourrait faire les affaires de Xi Jinping. Photo: imago images/Kyodo News

Chiara Schlenz et Dimitri Faravel

Droits de douane plus élevés, pression économique, rhétorique agressive: tout est mis en place au royaume de Donald Trump pour affaiblir Pékin. Le président américain a imposé cette semaine des droits de douane supplémentaires sur les produits chinois.

«Jusqu'à présent, les relations sont encore stables, mais je pense que nous sommes au début d'un véritable duel économique», déclare Simona Grano, experte de la Chine à l'université de Zurich. Elle s'attend à ce que Trump augmente encore ces droits de douane. Ce mardi, il avait annoncé vouloir faire passer les taxes de 10 à 20%.

La Chine riposte

Mais la Chine a rapidement réagi en imposant de nouveaux droits de douane sur les produits de l'agriculture américaine. C'est évident: le pays asiatique veut montrer qu'il ne se laissera pas intimider. Ainsi, la stratégie de Trump pourrait être plus problématique pour l'économie de sa nation que pour celle de la Chine.

Les entreprises américaines qui dépendent des chaînes d'approvisionnement chinoises se plaignent déjà de l'augmentation des coûts. Les agriculteurs, dont les produits sont désormais frappés de droits de douane de rétorsion, se retrouvent particulièrement sous pression. En outre, la Chine contrôle fortement le commerce des «terres rares», des minerais essentiels à la fabrication des smartphones, des ordinateurs ou d'autres outils militaires ou technologiques. L'année dernière, 70% de la production mondiale de ces métaux provenait de Chine.

Là où Washington laisse des brèches

Alors que Trump affaiblit les organisations internationales et supprime les aides américaines pour différents projets mondiaux, la Chine renforce ses relations économiques avec plusieurs partenaires commerciaux, de l'Asie du Sud-Est à l'Amérique latine. «Elle se positionne comme une puissance internationale de premier plan, stable et fiable», explique Simona Grano. Pékin investit en effet dans de nombreux projets d'infrastructure et s'assure ainsi de nouveaux alliés, comme le Brésil, l'Argentine ou le Kenya.

De son côté, l'Amérique latine fournit à la Chine du soja, du cuivre et du pétrole, tandis que les Etats africains profitent des investissements de Pékin dans les routes, les ports et les infrastructures numériques. En d'autres termes, l'influence de Pékin s'accroît là où Washington laisse des brèches.

La face cachée de Pékin

Mais la Chine est toujours confrontée à différents problèmes économiques internes. «La crise immobilière, la stagnation de la consommation intérieure et une crise démographique mettent la croissance du pays sous pression, développe Simona Grano. Les experts doutent que les 5% de croissance économique annoncés soient réalistes.»

« La Chine doit de toute urgence devenir économiquement plus indépendante des exportations »

Alors qu'aux Etats-Unis, la consommation interne représente environ 70% de la performance économique, elle n'en représente que 38% en Chine. Le gouvernement tente de stabiliser la croissance en augmentant les dépenses publiques, mais les investisseurs restent sceptiques.

«La Chine doit de toute urgence devenir économiquement plus indépendante des exportations. La stratégie actuelle ne donne pas encore de résultats rapides», explique Simona Grano. Si Donald Trump continue à affaiblir les partenariats des Etats-Unis, la Chine prendra le relais.» Durant le premier mandat de Trump, la Chine avait en effet profité du retrait des Etats-Unis des instances internationales. Aujourd'hui, il semble que l'histoire se répète.