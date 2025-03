Les exportations chinoises ont progressé de seulement 2.3% en 2025. Un chiffre inférieur aux 5,9% anticipés. Photo: XINHUA / Wang Chun

ATS Agence télégraphique suisse

Les exportations chinoises ont ralenti en janvier et février à un niveau plus marqué que prévu, selon des données officielles publiées vendredi, à un moment où le conflit commercial avec Washington pourrait pénaliser davantage ce pilier de la croissance chinoise.

Quelques semaines seulement après le début de son second mandat, le président américain Donald Trump a imposé de lourds droits de douane supplémentaires aux produits importés de Chine, en réponse à l'inaction supposée de Pékin dans la lutte contre le trafic de fentanyl.

Un début d'année en demi-teinte

Ce nouvel acte dans la guerre commerciale pourrait porter un coup sévère aux exportations chinoises, qui ont largement contribué à la croissance chinoise l'an dernier dans un contexte de consommation morose et de crise persistante du secteur immobilier. Si les effets concrets de cette offensive commerciale restent à évaluer, rappellent les experts, les premières données du commerce extérieur chinois publiées vendredi signalent déjà quelques difficultés.

Les exportations chinoises ont ainsi progressé de seulement 2,3% en janvier et février par rapport à la même période l'an passé, selon des données des douanes chinoises publiées vendredi. Ce chiffre est nettement inférieur aux prévisions d'analystes interrogés par l'agence Bloomberg, qui anticipaient une hausse de 5,9% sur cette période. Il s'agit également d'un fort ralentissement par rapport aux 10,7 % de hausse enregistrés en décembre.

Les importations aussi dans le dur

Ce freinage pourrait être «en partie dû à la diminution des expéditions anticipées, qui avaient été particulièrement fortes fin 2024 en amont de la guerre commerciale», écrit Zhiwei Zhang, économiste chez Pinpoint Asset Management. Mais les dégâts réels des nouveaux droits de douane américains devrait se faire sentir le mois prochain, ajoute Zhiwei Zhang.

Les importations ont dans le même temps fortement chuté en janvier et février, nouveau signe parmi d'autres d'une consommation interne morose. Les importations ont plongé de 8,4% en janvier et février par rapport à l'an passé, selon les douanes chinoises, un résultat bien inférieur aux prévisions des analystes sondés par Bloomberg, qui tablaient sur une légère hausse.

Objectif: 5% de croissance nationale en 2025

En plus d'un faible niveau de consommation, cette baisse pourrait aussi s'expliquer par un recul de l'importation de «pièces et composants utilisés dans la réexportation», note Zhiwei Zhang. Ces chiffres sont publiés au moment où l'Etat-parti chinois tient sa plus grande réunion politique annuelle à Pékin, connue sous le nom des «Deux Sessions», un rendez-vous politique très orchestré et contrôlé par le Parti communiste au pouvoir.

Lors de la séance d'ouverture de l'Assemblée nationale populaire (ANP) mercredi, le Premier ministre Li Qiang a annoncé un objectif de croissance nationale d'«environ 5%» pour cette année, un chiffre identique à celui de 2024. Mais de nombreux experts jugent cet objectif ambitieux au vu des nombreux vents contraires qui s'intensifient pour le géant asiatique.