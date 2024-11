Des votes ont été laissés sans surveillance sur un parking aux Etats-Unis

Les autorités ont publié une vidéo issue de caméra de surveillance pour démontrer que personne n'avait touché aux votes. Photo: D.R.

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Les autorités de Minneapolis, au nord des Etats-Unis, tentent d'atténuer les retombées d'une photo circulant sur les médias sociaux et montrant des boîtes de bulletins de vote laissées sans surveillance dans un parking, relate ce mercredi matin CNN. Une situation plus qu'embarrassante alors que Donald Trump dénonce d'ores et déjà des fraudes électorales.

Les dirigeants locaux du Parti républicain et les comptes pro-Trump avaient éveillé les soupçons vendredi à propos de l'incident. Ces derniers ont diffusé l'image incriminante en remettant en question la légitimité du vote par correspondance.

Il est ici important de rappeler ce qu'affirment des experts non partisans. Selon eux, le vote par correspondance est un processus sûr qui n'est pas entaché par une fraude généralisée.

Excuses et vidéo de sécurité

Le cas d'espèce est néanmoins réel. Dans les heures qui ont suivi, les responsables du comté de Hennepin ont publié une déclaration dans laquelle ils reconnaissaient un manquement «inacceptable» à la sécurité et mettaient en ligne sur YouTube une vidéo de surveillance de 18 minutes montrant que personne n'avait touché aux bulletins de vote non surveillés.

«La désinformation est l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les responsables électoraux à l'heure actuelle, et devancer les rumeurs aussi rapidement que possible est notre seul espoir de les combattre», lance Ginny Gelms, directrice des élections du comté de Hennepin, à nos confrères.