Harris appelle à continuer de voter... et lui donner de l'argent

La campagne présidentielle américaine ne connait aucun répit, même lors de la journée de vote. La preuve? Cet email reçu du parti démocrate de Kamala Harris. Objet: poursuivre la collecte de fonds, alors que l'on parle d'un total de plus d'un milliard de dollars amassé jusque-là par la vice-présidente sortante.

Signé Harris-Walz, le texte du message est on ne peut plus explicite: «Pendant trop longtemps, Donald Trump a essayé de maintenir le peuple américain divisé et effrayé. Aujourd'hui, nous pouvons enfin tourner la page et inaugurer une nouvelle génération de dirigeants. Je suis prêt à être votre prochain président des États-Unis. Mais des millions de nos concitoyens se demandent encore pour qui voter – ou s'ils doivent voter tout court. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les inciter à voter au cours de ces dernières heures. À cette fin, j'ai une dernière requête à formuler. Une fois que vous aurez voté, l'action la plus significative que vous puissiez entreprendre pour vaincre Trump est de faire un don pour aider notre équipe à atteindre plus d'électeurs à travers le pays. Allez-vous nous aider avant la fermeture des bureaux de vote? J'apprécie énormément votre soutien continu, et nous devons continuer à nous battre jusqu'au bout.»

Suivent plusieurs sommes sur lesquelles vous pouvez cliquer: de 47 à 500 dollars. Les résultats du scrutin refléteront-ils les sommes colossales investies par les deux candidats? En la matière, le milliardaire Donald Trump est perdant. Il n'a levé «que» 400 millions de dollars depuis juillet, selon le média en ligne Politico. Au total, selon les estimations du site Opensecrets, les dépenses des deux camps pour la présidentielle 2024 s'élèveraient à 2,6 milliards de dollars.

Source: Richard Werly